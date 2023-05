Horoskop tygodniowy - 29 maja do 4 czerwca 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran



W tym tygodniu osoby pod znakiem Barana będą pełne energii aż do weekendu. Starajcie się maksymalnie wykorzystać ten czas, żeby zrealizować plany, które od dłuższego czasu przechodzą wam przez myśli. W tym tygodniu nie ma dla was rzeczy niemożliwych, więc idźcie na całość.

Horoskop dzienny - Byk

Początek tygodnia będzie dla Byków wyczerpujący. Słabo naładowane baterie podczas weeekendu dadzą o sobie znać już od poniedziałkowego poranka. Spróbujcie zrelaksować się, około środy. Obowiązków będzie wtedy mniej, a wy nastroicie się na pełen wypoczynek podczas nadchodzącej soboty.

Horoskop dzienny - Bliźnięta



Bliźnięta mogą być nieco nierozważne w poniedziałek, więc warto zastanowić się nad swoimi działaniami. Wtorek przyniesie nieoczekiwaną wiadomość. Spróbujcie porozmawiać z kimś bliskim, żeby nie tłumić swoich przemyśleń w czterech ścianach. Końcówkę tygodnia będziecie bardzo dobrze wspominać. Zdarzy się coś, do czego będziecie mieć sentyment przez lata.

Horoskop dzienny - Rak

Raki rozpoczną początek tygodnia spokojnie i leniwie. Obowiązków nie będzie zbyt wiele, a wy będziecie mieli mnóstwo czasu, który możecie zainwestować w siebie. Spacer w ciche miejsce albo film obejrzany w towarzystwie przyjaciół to zajęcia, których możecie się podjąć, żeby mieć siłę na okres od czwartku do soboty. Możliwe, że wtedy nie będziecie mieli tyle czasu na rozrywkę.

Horoskop dzienny - Lew

Osoby urodzone pod znakiem Lwa mogą spodziewać się w tym tygodniu zawirowań i napływu pomysłów. Pamiętajcie, żeby nie poddawać się zbyt lekko ich organizacji, ponieważ nie każde działanie przyniesie pozytywny skutek. Czasem warto zasięgnąć rady u zaufanej osoby. Wśród twoich bliskich jest osoba, która chce dla ciebie jak najlepiej.

Horoskop dzienny - Panna

Panny wejdą w ten tydzień z nową energią. Spacery i kontakt z naturą to coś, co będzie towarzyszyło wam przez większość czasu wolnego. Warto zaangażować się i zainwestować siły w podjęte przedsięwzięcia. W tym tygodniu rozplanujcie sobie pory odpoczynku i pracy, tak, aby maksymalnie wykorzystać każdą chwilę z dobrym samopoczuciem i odnieść upragnione rezultaty. W weekend spodziewajcie się spotkań z dawno niewidzianymi znajomymi.

Horoskop dzienny - Waga

Wagi będą czuły nudę w tym tygodniu. Poniedziałek nie przyniesie zbyt wielu wrażeń, a wtorek rozpoczniecie zniechęceni. Taki stan może potrwać do końca tygodnia, jeśli nie podejmiecie próby wyrwania się z marazmu. Każda czynność, w jaką się zaangażujecie, spowoduje, że będziecie widzieć głębszy sens i więcej możliwości w codziennych zadaniach. W tym tygodniu wszystko jest w waszych rękach.

Horoskop dzienny - Skorpion

Gwiazdy sprzyjają skorpionom w decyzjach. W tym tygodniu może wam się wydawać, że nie możecie się zdecydować, bo chcecie podjąć działania tak, aby odnieść jak najlepszy efekt. Możecie podchodzić do tego typu spraw ze spokojem, ponieważ wyjdziecie z każdej sytuacji obronną ręką. Pozornie zamknięte dla was drzwi nie mają zamka, więc nie obawiajcie się nacisnąć klamki.

Horoskop dzienny - Strzelec

Strzelce zaczną dostrzegać powodzenie w wielu sferach życia już od wtorku. Poniedziałek upłynie szybko i bez większych emocji, ale później aż do czwartku wasza pewność siebie pozwoli wam na stanowcze kroki. Będziecie niepowstrzymanie szli przed siebie. Pamiętajcie tylko, że wokół was są też inni. W weekend warto zwolnić, odpocząć i porozmawiać z bliskimi. Wokół was są osoby, które was potrzebują.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Koziorożce będą na początku tygodnia czuły samotność, pomimo ludzi wokół. Sprawy, które was zadręczają, mogą przytłaczać w błędnym kole, ponieważ rozmyślanie o nich pogarsza wasz nastrój, co powoduje odwlekanie realizacji rozwiązania. Pamiętajcie, że to nic złego czuć się gorzej, ale warto przerwać cykl, prosząc kogoś o pomoc. Kiedy nawiążecie kontakt oparty na wzajemnym zrozumieniu, poczujecie, że nie jesteście sami.

Horoskop dzienny - Wodnik



Wodniki będą czuły potrzebę zrekompensowania sobie tego tygodnia od środy. Warto udać się do księgarni albo pobliskiej biblioteki. W tym tygodniu warto poszerzyć światopogląd i koncentrować się na małych rzeczach. Patrzenie na świat z wielu perspektyw pomoże wam zrozumieć zachowania znajomych i rodziny. Spróbujcie wypracować kompromis z tymi, których decyzji nie możecie zrozumieć. Warto również przedstawić swoje stanowisko.

Horoskop dzienny - Ryby



W tym tygodniu wszystko będzie szło po waszej myśli. Sprawy, którymi przejmowaliście się w ubiegłym tygodniu, w tym rozwiążą się albo przestaną mieć znaczenie. Nowy tydzień to nowa okazja do realizacji planów, które odkładacie na później. W piątek poczujecie przypływ pozytywnych emocji. Weekend spędźcie z bliskimi i pamiętajcie, że czasami trzeba zaczekać na imponujące efekty rozpoczętych przedsięwzięć.