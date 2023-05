Zielone Świątki 2023. Na kiedy przypadają i czy trzeba iść wtedy do kościoła?

Sobótka, Palinocki i Pięćdziesiątnica - to inne nazwy na katolickie święto znane najszerzej jako Zielone Świątki. Jako święto ruchome przypadają one zawsze w niedzielę na siedem tygodni po Wielkanocy (50-dziesiąty dzień po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa), a więc zazwyczaj w maju lub czerwcu. W tym roku Celebrację Zesłania Ducha Świętego wierni będą świętować 28 maja. Jakie wiążą się z tym ograniczenia w handlu? Czy udział w mszy jest wtedy obowiązkowy? Podpowiadamy.

Zielone Świątki 2023. Czy trzeba uczestniczyć w mszy?

O ważności Zesłania Ducha Świętego świadczy, chociażby fakt, że święto to zamyka w kalendarzu liturgicznym okres Wielkanocny. Dodatkowym czynnikiem jest tu również niedziela sama w sobie, a więc dzień, w którym wierni zobowiązani są do udziału w mszy świętej. Zgodnie z religią chrześcijańską oznacza to, że osoby, które umyślnie nie wezmą udziału w tym święcie nakazanym, popełnią grzech ciężki. Kontynuacją Sobótki jest Święto Najświętszej Maryi Panny przypadające na poniedziałek (w tym roku 29 maja). W przeciwieństwie do swojego poprzednika nie należy ono jednak do świąt nakazanych, a więc nikt nie będzie nas rozliczać z ewentualnej nieobecności w kościele.

Zakupy w Zielone Świątki 2023. Gdzie możemy zaopatrzyć swoją lodówkę?

Zielone Świątki niosą ze sobą ograniczenia również w zakresie handlu. 28 maja posiada status niedzieli niehandlowej, a więc duże galerie i sklepy spożywcze pozostaną zamknięte. Możemy jednak liczyć na właścicielskie sklepiki osiedlowe oraz placówki działające na zasadzie franczyzy, takie jak na przykład Żabka. W ostateczności kilka podstawowych produktów znajdziemy na otwartych stacjach benzynowych.