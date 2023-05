Horoskop dzienny - sobota 27 maja [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Nawet jeśli w tym tygodniu nazbierało ci się nieco zaległości, nie bądź dla siebie zbyt krytyczny. Jeszcze jesteś w stanie szybko nadrobić, ale zajmij się tym w poniedziałek. W sobotę postaw na wyczekiwany odpoczynek i zapomnij o obowiązkach.

REKLAMA

Zobacz wideo 3 niezawodne sposoby na uciążliwe komary

Horoskop dzienny - Byk

Pieczołowicie planujesz rozrywki na cały weekend, ale znajdź też więcej czasu na zwyczajne leżenie i oczyszczenie umysłu z nadmiaru myśli. Musisz nauczyć się wyciszać, bo z czasem będzie ci coraz trudniej nad tym zapanować.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Po nietypowym zakończeniu piątku, z rana możesz być nieco drażliwy. Bądź dla siebie łagodny, zjedz coś dobrego, zrelaksuj się i zdrzemnij. Później będzie już tylko lepiej.

Ładne, wesołe życzenia na Dzień Matki 2023. W sam raz do kartki i SMS-a

Horoskop dzienny - Rak

Zadbaj dziś o rodzinę i sprawdź, czy badają się regularnie. Jeśli nie, przemów im do rozsądku i wyjaśnij, że muszą przecież o siebie dbać. Może problem tkwi w finansach? Porozmawiaj o tym z rodzicami, wspólnie znajdziecie rozwiązanie.

Horoskop dzienny - Lew

Zwolnij nieco, kowboju, i nie wybiegaj tak daleko w przyszłość. Snucie różnych wizji i tak nie ma sensu, wszystko zweryfikuje życie, a przed tobą scenariusze, o jakich ci się nie śniło. Skup się na tym, co tu i teraz, by nie stracić ważnych momentów.

Horoskop dzienny - Panna

To kolejna już z rzędu sobota, kiedy nie masz okazji nacieszyć się dniem wolnym od pracy, bo czeka na ciebie sporo domowych zajęć. Może wieczorem uda się znaleźć wolną chwilę.

Horoskop dzienny - Waga

Wyjątkowo łatwo będzie dziś wyprowadzić cię z równowagi. Docinki i żarty weźmiesz na poważnie, w dodatku się za nie obrazisz. Wago, szkoda energii na takie emocje. Skup się na miłej wizji, którą niebawem będziesz w stanie zrealizować.

Kiedy początek wakacji? W tym roku będą dłuższe nawet o kilka dni

Horoskop dzienny - Skorpion

Zaplanowałeś weekend w towarzystwie? Na pewno nie pożałujesz. Spędzisz naprawdę miły i owocny dzień, który zakończysz z dobrym humorem. Czego chcieć więcej?

Horoskop dzienny - Strzelec

Choć jeszcze się dobrze nie znacie, trudno ci przestać myśleć o tej osobie. Ona też o tobie dużo rozmyśla. Może to początek czegoś ważnego? Nie planuj jeszcze ślubu, po prostu daj się ponieść chwili i zobacz, co z tego wyniknie.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Zaniedbałeś nieco rodzinę, dlatego poświęć im więcej czasu. Gdy już przyjedziesz, porozmawiaj z nimi, zamiast siedzieć w telefonie. Dowiesz się wielu ciekawych rzeczy.

Horoskop dzienny - Wodnik

Weekend spędzony w łóżku? Tak może się zdarzyć z powodu nagłego ataku przeziębienia. Daj sobie czas, śpij, pij dużo wody i postaraj się coś zjeść. Szybko wrócisz do formy, ale najpierw musisz dać organizmowi nieco wytchnienia.

Horoskop dzienny - Ryby

Skoro już zaplanowałeś weekend, to trzymaj się planów i nie zmieniaj ich w ostatniej chwili z powodu kaprysu, bo kogoś zdenerwujesz. Konflikt to ostatnie, na co będziesz miał ochotę. Bądź miły i spędź fajny czas.

Więcej wróżb i horoskopów znajdziesz na horoskopy.gazeta.pl.