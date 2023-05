Dzień Matki 2023. Najpiękniejsze życzenia i wierszyki, które ucieszą każdą mamę

Dzień Matki co roku w Polsce obchodzimy 26 maja. To idealna okazja, aby podziękować mamie za wysiłek, który włożyła w nasze wychowanie. Warto w tym dniu przypomnieć jej jak bardzo jest ważna i ile dla nas znaczy. Do tradycyjnych upominków takich jak kwiaty, słodycze, czy biżuteria idealnym dodatkiem będą nietuzinkowe życzenia, które na pewno ucieszą i wzruszą każdą rodzicielkę.

Zobacz wideo Dzień Matki. Najukochańsza osoba na świecie oczami dziecka

Dziś nareszcie Święto Matki,

więc życzenia niosą dziatki.

Dzisiaj tobie ja w podzięce,

za trud ciągły daję serce.

Za to, że przy moim boku,

jesteś zawsze światłem w mroku

i przepraszam za me psoty,

za wybryki i kłopoty.

***

Mamusiu moja kochana,

mam dla ciebie wierszyk z rana.

W dniu Twojego święta,

chcę byś była uśmiechnięta.

Niech spełnią się twe najskrytsze marzenia,

przyjmij ode mnie wspaniałe życzenia!

***

Choć Ty widzisz we mnie lenia,

na Dzień Matki ślę życzenia.

Szczęścia, zdrowia, pomyślności

w życiu samych chwil radości.

Zero smutku, trudów, złości,

niech tylko spokój u ciebie gości.

***

Żyj nam Mamo milion lat,

bo bez ciebie niczym świat.

Bądź szczęśliwa, spokojna, radosna,

a w twym sercu niech zawsze gości wiosna.

Uśmiechaj się dalej do świata,

a on ci figli nie spłata.

Za wszystkie dla mnie trudy i starania,

składam Ci dzisiaj podziękowania.

***

Niech ten cudowny dzień

Twe troski na zawsze odwiedzie w cień.

Niech uśmiecha się do ciebie cały świat.

Mamo kochana żyj nam sto lat!

***

Kochana Mamo!

Dziękuję, że jesteś przy mnie,

że pokazujesz mi świat.

Za nasze podróże małe i duże.

Za naukę odwagi i otwartości.

Za wszystko, co dla mnie codziennie robisz.

Kocham cię na zawsze i nic z tym już nie zrobisz.

***

Kochana Mamo, Ty jesteś dla mnie najważniejsza na całej Ziemi,

tego nikt i nic w całym życiu nie zmieni.

W tym dniu najpiękniejszym samo dobro dziać się musi,

bo to Dzień Matki dla wszystkich, a dla mnie Dzień Mamusi

***

Droga Mamo, w dniu Twojego święta chciałbym Ci złożyć najserdeczniejsze życzenia. Długich lat pozbawionych trosk, spędzonych w szczęściu, zdrowiu i samej radości. Bądź w życiu spełniona i nadal podążaj za marzeniami.