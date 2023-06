Jak prać pościel, żeby była miękka i pachnąca? W ilu stopniach?

Jak często należy zmieniać pościel? Najlepiej co trzy-cztery tygodnie, a to dlatego, że podczas snu ciało poci się, a na materiale osadza się martwy naskórek, którym żywią się roztocza. Jeszcze częściej powinno się wymieniać pościel latem - zwłaszcza w najbardziej upalnym czasie - a także wtedy, kiedy jest się chorym. Zdjęta pościel, zanim trafi do pralki, powinna zostać odpowiednio przygotowana. Niżej radzimy, jak to zrobić.

Pranie pościeli w kilku prostych krokach. Będzie miła w dotyku, a kolory łatwo nie wyblakną

Jak prać pościel? Na początek posegreguj rzeczy do wyprania: oddziel pościel od ubrań czy ścierek; pościel jasną od kolorowej i np. satynową od bawełnianej. Następnie sprawdź zalecenia na metce. Jeśli zalecenia co do temperatury nie są dość czytelne, pościel lnianą i bawełnianą najlepiej pierz w temperaturze 60 stopni, a syntetyczną w 40 stopniach. W ten sposób pozbędziesz się roztoczy, grzybów i bakterii, a materiał pozostanie miękki i przyjemny w dotyku.

Postaraj się nie przeładować pralki. Zostaw w bębnie trochę luzu, bo w przeciwnym razie narazisz sprzęt na uszkodzenie, a pościel po wyjęciu będzie niedoprana i wymięta. Wkładaj do pralki pościel rozłożoną, a nie złożoną w kostkę - inaczej detergenty nie zostaną dokładnie wypłukane z materiału. Możesz dodatkowo zabezpieczyć pościel przed uszkodzeniem: przewlecz poszewki na drugą stronę i zapnij wszystkie guziki, pozasuwaj suwaki. Dzięki temu unikniesz otarć bębna pralki. Pozwoli to także zachować intensywny, świeży kolor pościeli.