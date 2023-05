Domowe sposoby na mole spożywcze w kuchni. Pozbędziesz się ich w tani i prosty sposób

Pojawienie się moli spożywczych w kuchni, często oznacza, że będziemy musieli pozbyć się wielu produktów spożywczych, w których zdążyły się pojawić. Są jednak sposoby, które mogą nas uchronić przed tymi niechcianymi gośćmi w kuchni.

Mole spożywcze w kuchni. Jak się ich pozbyć?

Jeśli znajdziemy w kuchni mole spożywcze, musimy przede wszystkim przejrzeć wszystkie produkty spożywcze, które znajdują się w naszej kuchni. Te niewielkie motyle najczęściej chowają się w kaszach, makaronach, cukrze, a nawet herbacie. Są jednak produkty, których mole spożywcze nie tolerują, zatem warto mieć je w szafkach czy półkach z żywnością.



Mole spożywcze nie znoszą liści laurowych, ich zapach je odstrasza. Powinniśmy zatem włożyć liść laurowy do każdego słoika, pojemnika czy przegródki z suchymi produktami spożywczymi. W szczególności do mąki, cukru czy ziół. Aromat liści nie zmieni smaku oraz właściwości danych produktów, a odstraszy niechciane mole. Liście warto też położyć luzem na półkach czy poukładać w szafkach spiżarni.

Zamiast liści laurowych możemy też zastosować ziele angielskie, goździk, jałowiec i kminek. Są one jednak bardziej aromatyczne, dlatego nie powinniśmy ich wkładać bezpośrednio do produktu. Możemy je natomiast wsypać do osobnego naczynia i włożyć do szafki, wtedy będą skutecznie odstraszać mole. Aby odstraszyć mole, warto korzystać z olejków eterycznych, szczególnie waniliowych i lawendowych. Wystarczy nasączyć olejkiem waciki i włożyć je do półek. Silny zapach powinien na długi czas odstraszyć mole.

Jak pozbyć się moli spożywczych?

Jeżeli zauważymy w mieszkaniu jednego mola spożywczego, możemy mieć pewność, że gdzieś będzie ich znacznie więcej. Warto od razu przejrzeć wszystkie szafki i półki z produktami spożywczymi. Jeżeli znajdziemy charakterystyczne "pajęczyny", oznacza to, że mole już się zalęgły i należy wyrzucić dany produkt. Każdą z szafek warto dokładnie umyć i położyć w niej produkt, który na pewno odstraszy mole spożywcze. Nie zapominajmy zajrzeć do wszystkich zakamarków - otwartych przypraw w torebce czy herbat lub ziół. Pamiętajmy, że najbezpieczniej jest trzymać wszystkie przyprawy w szczelnie zamkniętych słoikach i pojemnikach.