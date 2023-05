Horoskop dzienny - środa 24 maja [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Spędzisz środę na nauce. Zajęcia tak cię pochłoną, że prawie zapomnisz o czymś, co powinieneś zrobić, a co ma związek z twoimi przyjaciółmi. Dobra rada prosto z gwiazd: ustaw sobie przypomnienie w telefonie.

Horoskop dzienny - Byk

Będziesz dziś markotny i nie w sosie. Wszystko będzie cię drażnić i nawet najmniejsze potknięcie będzie traktował jak ogromną porażkę. Nie tędy droga! Koniecznie zaplanuj sobie wolne, bo jak nikt potrzebujesz wytchnienia od obowiązków.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Nie ignoruj niepokojących sygnałów i zapytaj bliską osobę, co leży jej na sercu. Problem może okazać się błahy, a nawet szczerze cię rozbawić, ale naprawdę powinieneś potraktować tę sprawę poważnie. W końcu chodzi o dobro kogoś, kto jest dla ciebie ważny, prawda?

Horoskop dzienny - Rak

Jeśli dotąd nie narzekałeś na nadmiar pieniędzy, to spodziewaj się niedługo pogrubienia portfela. Może to być długo wyczekiwana podwyżka lub niespodziewana wygrana. W środę nie zabraknie ci powodów do radości.

Horoskop dzienny - Lew

Jeśli zaplanowałeś na środę ważne spotkanie, czeka cię nagła zmiana planów. Osoba, z którą masz się zobaczyć, będzie próbowała się z tego wymigać. Ale to nic - nawet jej słabe wymówki nie zepsują ci humoru, a i tak bardzo szybko znajdziesz sobie inne zajęcie.

Horoskop dzienny - Panna

To będzie dzień pełen miłości. Nie tylko dla ukochanego i najbliższych, ale i dla samego siebie. Skupisz się na swoich planach i przemyślisz znaczące dla ciebie wartości. Poczujesz się bardziej pewny siebie.

Horoskop dzienny - Waga

Puchniesz z zazdrości na myśl o czyimś sukcesie? No to nie trać czasu, tylko zakasaj rękawy i zacznij krok po kroku spełniać swoje marzenia. Ten pierwszy krok postawisz właśnie w środę. Pomoże ci pewien Byk.

Horoskop dzienny - Skorpion

Rozpoczniesz dziś wcielanie w życie ambitnego planu, związanego z drugą połówką. Upewnij się jednak odpowiednio wcześnie, że i ukochana osoba popiera twój pomysł - nie staraj się nią rządzić.

Horoskop dzienny - Strzelec

Uważaj dziś na słowa. Podminowany możesz powiedzieć partnerowi coś, czego mocno pożałujesz. Zły nastrój najlepiej przeczekaj w samotności.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Nie pośpisz dziś za długo, ale prawie tego nie odczujesz. Praca będzie szła ci jak z płatka, a w domu czeka cię tylko błogość, relaks i spokój. Trochę nudny dzień, ale jakże potrzebny po niedawnych zawirowaniach.

Horoskop dzienny - Wodnik

Lubisz uparcie stawiać na swoim, nawet jeśli miałoby to boleć twoich bliskich lub było całkiem pozbawione sensu. W środę spotka cię sytuacja, w której naprawdę powinieneś odpuścić - w przeciwnym wiele stracisz.

Horoskop dzienny - Ryby

Adoratorzy nie mają z tobą lekko. Umiejętnie unikasz ich gierek i zalotów, nie próbujesz się spoufalać. Ale w środę zechcesz okazać trochę cieplejszych uczuć wobec tej jednej, szczególnej osoby. Szykuje się romantyczny wieczór.



