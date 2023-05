Powszechnie wiadomo, że wesela wiążą się z dużym wydatkiem nie tylko dla pary młodej, ale także dla gości. Oprócz wystawnego stroju, fryzury, czy makijażu dochodzi jeszcze fakt prezentu ślubnego, którym najczęściej - zazwyczaj na prośbę samych narzeczonych - jest koperta. Ile wypada włożyć do koperty w 2023 roku?

REKLAMA

Zobacz wideo Makijaż ślubny w stylu boho - jeden z najsilniejszych trendów ostatnich sezonów. Co jest w nim szczególnie istotne?

Koperty na wesele w 2023 roku. Jak przedstawia się ślubny cennik?

To ile pieniędzy powinno znaleźć się w ślubnej kopercie, zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest stopień pokrewieństwa z panem lub panną młodą. Zazwyczaj najbliższa rodzina, w tym rodzeństwo, dziadkowie, czy rodzice chrzestni dają od 500 do 1000 złotych. Nieco inaczej sprawa ma się z rodzicami. Ci zazwyczaj bezpośrednio uczestniczą w przygotowaniach do wesela i nierzadko dokładają się do części wydatków związanych z imprezą. Przyjęło się, że więcej pieniędzy do kopert wkładają świadkowie, którzy zazwyczaj są bardzo blisko związani z nowożeńcami. W ich kopertach znajduje się minimum 500-600 zł.

Wesele u wiceministra: Ponad 500 gości, koncert i ciągnik w prezencie

W przypadku dalszej rodziny jak wujkowie, ciotki, czy kuzynostwo lub też znajomych najczęściej stosuje się zasadę "talerzyka". Według portalu planujemywesele.pl w dużych miastach cena ta może się wahać od 180 do 500 zł. Z kolei w mniejszych miejscowościach, gdzie nierzadko wesela organizowane są w świetlicach, a nawet remizach, cena za talerzyk to 100-200 zł. "Zasada jest taka, że koperta od osoby nie powinna zawierać mniejszej sumy. Za parę - liczymy podwójnie" - podkreśliła autorka artykułu.

Polacy nie pójdą na wesela i komunie, bo ich nie stać. Smutne dane

Ile dać do koperty? Zwróć uwagę na te aspekty

Podsumowując, w trakcie przygotowań prezentu ślubnego należy mieć przede wszystkim na względzie swoje własne możliwości finansowe. W dalszej kolejności powinniśmy zwrócić uwagę na to, jak blisko jesteśmy związani z parą młodą i jakie są nasze relacje. Istotne są również koszty wesela, jednak należy wziąć poprawkę na często zbyt wygórowane oczekiwania państwa młodych. Jeżeli para młoda zapewnia dodatkowy nocleg, to również powinniśmy wziąć pod uwagę przy przygotowywaniu koperty.