Horoskop dzienny - niedziela 21 maja 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Barany słyną ze swojej zawziętości i uporu w dążeniu do wyznaczonych przez siebie celów. Cechy te przydadzą ci się w nadchodzącym dniu, ponieważ spotkasz na swojej drodze osobę chętną umniejszyć twoim rzeczywistym umiejętnościom. Może być to osoba z pracy, kolega po fachu, zwykły znajomy lub nawet ty sam, mający obecnie chwilę słabości.

Horoskop dzienny - Byk

Jeśli w towarzystwie któryś ze znaków zodiaku nie wie kiedy zachować umiar, to jest to Byk. Z jednej strony czeka cię świetna zabawa na imprezie, w pubie, na domówce czy innego rodzaju spotkaniu towarzyskim. Z drugiej jednak strony odurzony poczuciem pozostawania w centrum uwagi innych zapomnisz o zasadach, których powinieneś przestrzegać, a to może odbić się czkawką.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

W zodiakalne Bliźniaki od rana wstąpi niepohamowana potrzeba wyjścia na zewnątrz i obcowania z naturą. Na co dzień skupiacie się bowiem głównie na ludziach, którzy dotrzymują wam towarzystwa, okazują wsparcie lub sami go potrzebują. Nawet jeśli pogoda w twoim regionie nie dopisze, zdecydujesz się na spacer lub inną aktywność, która przyniesie ci mentalny wypoczynek.

Horoskop dzienny - Rak

Ta niedziela zdecydowanie nie jest dobrym czasem dla Raków. Coś bardzo złego stało się w waszym życiu prywatnym; od straty bliskiej osoby, przez rozstanie po bardzo zaciekłą kłótnię, przez co jako zodiakalny miłośnik rodziny przeżywasz kryzys, który nie jest możliwy do uniknięcia. Zanurz się we wspomnieniach, owiń się ciepłym kocem w łóżku lub spędź trochę czasu w gorącej kąpieli - pozwól sobie na odczuwanie smutku i pogodzenie się z bólem.

Horoskop dzienny - Lew

Dla Lwa nie ma ostatnio czasu na nudę. Biegając w wirze codziennych obowiązków, bez skutku próbujecie pogodzić ze sobą różne role; rodzica, przyjaciela, pracownika i tym podobne. Propozycja wysunięta przez jednego z członków rodziny pomoże wam na chwilę oderwać się od nieustannej gonitwy i spędzić miłe chwile ze swoimi bliskimi.

Horoskop dzienny - Panna

Myśląc o szczęśliwym zakończeniu tygodnia, nie sposób pominąć Pannę. Głęboki i równomierny sen, pyszne śniadanie przygotowane przez partnera lub inną bliską osobę i wspólne chwile na łonie natury. Praca pójdzie w zapomnienie, a ty poczujesz szczerą radość z przyziemnych elementów swojej rzeczywistości.

Horoskop dzienny - Waga

Wagi lubią równowagę i nie powinno to raczej nikogo dziwić. W życiu nie zawsze wszystko może układać się jednak idealnie według naszego planu, a przedstawiciele tego znaku zodiaku przekonają się o tym na własnej skórze. Spóźniony pociąg, odwołany lot, błąd w rezerwacji pokoju hotelowego lub zgubienie się na teoretycznie dobrze oznaczonym szlaku to potencjalne kliny pomiędzy punktami twojej dziennej rozpiski na niedzielę.

Horoskop dzienny - Skorpion

Podczas gdy większość osób odpoczywa, Skorpion na pytanie o spotkanie lub rozmowę telefoniczną odpowiada: "nie mam czasu". Praca w weekend, rozpoczęte kursy i zainteresowania poza miejscem zatrudnienia zobowiązują cię do dużego wysiłku nawet w niedzielne popołudnie. I choć o wolnym nie może być teraz mowy, możesz być pewien, że wieczorem znajdziesz czas dla siebie.

Horoskop dzienny - Strzelec

Za najaktywniejszy w tę niedzielę znak zodiaku można uznać Strzelca. Jego chęć odkrywania nowych miejsc i potrzeba nieustannej stymulacji psychicznej na powietrzu w połączeniu z optymistycznymi prognozami zaowocuje wycieczką w góry lub długim spacerem po lesie. Osoby pasjonujące się konkretnym sportem również nie zamierzają marnować czasu, biorąc się ostro za treningi.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Kłótliwy z natury Koziorożec zraził do siebie już tyle osób, że poszukując kompanów do wspólnego wyjścia z domu, niespodziewanie poczuje się bardzo samotny. Z jednej strony masz żal do ludzi, którzy teraz się od ciebie odsuwają, a z drugiej zaczynasz rozumieć, że nie jesteś w tym bez winy. Przemyśl swoje zachowanie i postaraj się wyciągnąć z niego wnioski na przyszłość.

Horoskop dzienny - Wodnik

Patrząc na bawiącego się tej niedzieli Wodnika trudno ironicznie nie pomyśleć, że całkiem odpłynął. Nowe towarzystwo, używki a czasem i hormony mogą zaburzyć twoją percepcję i odbiór postawy innych ludzi. Uważaj na siebie bardziej niż zwykle, by weekendowe świętowanie nie zamieniło się w poczucie wstydu.

Horoskop dzienny - Ryby

Zakochane po uszy Ryby w końcu odważą się wyznać drugiej osobie kotłujące się w ich wnętrzu uczucia. To dobry czas na szczere rozmowy i wzajemne zrozumienie. Skorzystaj z tego, że masz możliwość być przy osobie, na której ci zależy i czerp z tego garściami.