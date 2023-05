Horoskop dzienny - sobota 20 maja [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Nie rozmyślaj tyle o sprawach sercowych - zdecydowanie zbyt dużo analizujesz, a to nie prowadzi do niczego dobrego. Postaraj się zająć swoją uwagę czymś innym. Może pora na rozwinięcie kompetencji niezbędnych do pracy?

REKLAMA

Zobacz wideo Jak pozbyć się mrówek? Do tajnej mikstury potrzebujesz pieprzu

Horoskop dzienny - Byk

Sobota będzie dobrą okazją, by odrobić zaległości w spaniu. Solidny odpoczynek to coś, co z pewnością ci się przyda. Zbyt dużo zamartwiasz się przyszłością, postaraj się dać trochę na luz i bądź dla siebie łaskawszy. Dajesz sobie radę o wiele lepiej, niż ci się wydaje.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Początek weekendu przyniósł ci nieco zmartwień. Spokojnie, to tylko przejściowe. Kiedy już uporasz się ze swoimi uczuciami, pozwól sobie na odpoczynek. Nabierz sił przed kolejnym tygodniem w pracy.

Zaskakujący horoskop na weekend 20-21 maja [Dla wszystkich znaków zodiaku]

Horoskop dzienny - Rak

Czeka cię spokojny i sympatyczny dzień. Jeśli ktoś zaprosi cię na ploteczki przy kawie, nie wahaj się i idź. Pozwól drugiej połówce zadbać o domowe obowiązki, a Ty pozwól sobie na nieco wytchnienia po długim i pełnym wyzwań tygodniu.

Horoskop dzienny - Lew

Marzy ci się podróż, ale finanse hamują twoje zapędy? Przecież nie musisz lecieć do odległego kraju. Rozejrzyj się za ciekawymi kierunkami bliżej miejsca zamieszkania. Być może odkryjesz perełkę, do której będziesz wracać regularnie.

Horoskop dzienny - Panna

Tę sobotę dobrze spędzić poza domem. Czeka cię spotkanie z bliskimi, które upłynie w lepszej atmosferze, niż się spodziewałeś. I choć będziesz zmęczona, wieczorem poczujesz przypływ satysfakcji, że udało ci się zrobić to, co planowałaś.

Horoskop dzienny - Waga

Ważna impreza rodzinna na horyzoncie, dlatego sprawdź, czy w twojej garderobie znajdzie się coś na tę okazję. Jeśli nie, może to dobra pora na zakupy? Rozejrzyj się w sieci, być może trafisz na idealny ciuch.

Grzyby w czerwcu. Co rośnie teraz w polskich lasach? [LISTA]

Horoskop dzienny - Skorpion

W sobotę prym wieść będą obowiązki zawodowe, ale postaraj się też znaleźć czas dla siebie. Ostatnio zdecydowanie brakuje ci rozrywek i odskoczni, a przecież nie da się ciągle działać na najwyższych obrotach.

Horoskop dzienny - Strzelec

Pobudka wczesnym rankiem zepsuła plany o długim wypoczynku? Popołudniowa drzemka na hamaku brzmi jak plan idealny. Do tego gorąca kąpiel z olejkami eterycznymi wieczorem i poczujesz się jak nowo narodzony człowiek.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Zamiast narzekać na brak znajomości, może spróbuj jakąś zainicjować? Masz wokół siebie wielu dobrych ludzi, musisz się tylko otworzyć. Gdy już to zrobisz, zobaczysz, że naprawdę było warto.

Horoskop dzienny - Wodnik

Zakupy z przyjacielem i małe przyjemności - tak w skrócie można opisać twoją sobotę. Zacznij też powoli realizować swoje plany rozwojowe. To najlepszy możliwy moment. Nie ma sensu odkładać wszystkiego na później.

Horoskop dzienny - Ryby

Narzekasz, że brak ci czasu na obcowanie z kulturą, a gdy już go znajdziesz, wolisz leżeć bezczynnie w łóżku. Pamiętaj, jeśli na czymś naprawdę ci zależy, zawsze uda się wygospodarować na to wolną chwilę.

Więcej wróżb i horoskopów znajdziesz na: horoskopy.gazeta.pl.