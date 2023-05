Horoskop tygodniowy: 16-21 maja [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop tygodniowy - Baran

Zapowiada się tydzień pełen sprzeczności. Pewne sprawy mogą cię nieco przytłoczyć, w innych obszarach rozwiniesz skrzydła jak nigdy dotąd. Sprawy będą gwałtownie się zmieniać, co samo w sobie może cię mocno przytłoczyć.

REKLAMA

Horoskop tygodniowy - Byk

Po ostatnim intensywnym okresie w końcu możesz liczyć na chwilę oddechu. Niestety nie będzie ona długa. Już pod koniec tygodnia na twoim horyzoncie pojawią się nowe - i to dość wymagające - obowiązki. Korzystaj więc, póki możesz. Oddaj się odpoczynkowi na łonie natury i porządnie wyśpij.

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

Możliwe, że nowy tydzień zaskoczył cię drobnymi niepowodzeniami. Nie zrażaj się jednak. Z upływem dni sytuacja będzie się poprawiać. Możesz też liczyć na duże wsparcie w najbliższych, a zwłaszcza jednej osobie.

Zobacz wideo Krótki trening na wewnętrzną część ud

Horoskop tygodniowy - Rak

Czas na większe porządki. Posegreguj rzeczy na te do wyrzucenia i oddania. Codziennie przeznacz na to koło pół godziny, a spokojnie uda ci się uporać ze wszystkim do końca tygodnia. Zdziwisz się, jak wielu rzeczy uda ci się pozbyć, w efekcie poczujesz ulgę.

Horoskop tygodniowy - Lew

Pewien Strzelec ma dla ciebie propozycję nie do odrzucenia. Bardzo mu zależy na tej relacji. Zastanów się, czy nie warto mocniej się w nią zaangażować. Nie obawiaj się zainicjować poważniejszej rozmowy w cztery oczy.

Horoskop tygodniowy - Panna

Przez najbliższe dni doskwierać ci będzie drobne roztrzepanie. Lepiej sprawdzaj po kilka razy, czy aby na pewno niczego nie przeoczyłeś lub nie zostawiłeś. Odkładaj też rzeczy na swoje miejsce. W przeciwnym razie możesz stracić dużo czasu na próby przypomnienia sobie, gdzie zostawiłeś je ostatnim razem.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Niebezpieczne upały w wakacje. IMGW o pogodzie podczas tegorocznego lata

Horoskop tygodniowy - Waga

To będzie spokojny tydzień. Momentami może doskwierać ci nuda - w takich chwilach postaraj się zabrać za odhaczanie obowiązków na przyszłość. Dzięki temu w momentach dużego natłoku obowiązków będziesz mniej zestresowany.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

Kiedy ostatnio pozwoliłeś sobie na przynajmniej kilka dni urlopu? Chyba już najbliższa pora na wolne! W tym tygodniu możesz liczyć na ciekawe oferty, które przykują twoją uwagę. Nie analizuj sprawy zbyt długo, zaufaj swojej intuicji.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

Twoja kondycja w ostatnim czasie uległa pogorszeniu. W najbliższych dniach postaraj się wyrobić sobie nawyk codziennej aktywności. Najlepiej postawić na tę na świeżym powietrzu, ale w przypadku gorszej pogody lub braku czasu postaw na przynajmniej piętnastominutowe ćwiczenia w domu.

Horoskop miesięczny - maj

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

Zbierze ci się na wspominki. To dobra okazja, by odnowić stare kontakty. Są osoby, z którymi twój kontakt zatarł się w sumie bez powodu, a kiedyś świetnie się dogadywaliście. Warto sprawdzić, czy nadal tak jest.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

Pewna osoba mocno zaskoczy cię swoją postawą. Postaraj się jednak wczuć w jej perspektywę, a pewne kwestie przegadać. Możliwe, że oboje nie zdajecie sobie sprawy z niektórych faktów, macie zupełnie inny ogląd na sytuację.

Horoskop tygodniowy - Ryby

Humor i energia będą ci dopisywać. Wykorzystaj to, by porobić trochę planów na przyszłość. Wprowadź w swoje życie zmiany, które pozwolą ci zdrowiej żyć. Efekty przyjdą bardzo szybko!



Więcej wróżb i horoskopów znajdziesz na horoskopy.gazeta.pl