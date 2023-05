Horoskop dzienny - wtorek 16 maja 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Twoi bliscy ostatnio mogą czuć się nieco zaniedbywani. Jeśli potrzebujesz czasu tylko dla siebie, spokojnie im to wytłumacz. Nie czekaj, aż sami się domyślą, bo może wyjść z tego małe nieporozumienie. Nie martw się i pamiętaj, że najważniejsze jest twoje zdrowie.

Horoskop dzienny - Byk

Radość dnia codziennego odbiera ci ostatnio pokaźna ilość stresu nad wyzwaniami najbliższych tygodni. Spróbuj znaleźć zajęcie, które sprawi, że zupełnie przestaniesz się zamartwiać wszystkim, co wokół. Może warto też spróbować medytacji?

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Skucie się dziś na swojej rodzinie, ktoś bliski zdecydowanie potrzebuje twojej uwagi i szczerej rozmowy. Nie naciskaj i zaczekaj, aż będzie gotowa, by powiedzieć, co się stało. Okaż wsparcie i nie oceniaj - to najlepsze, co możesz zrobić.

Horoskop dzienny - Rak

Chodzenie godzinami po sklepach i wybieranie ciuchów nie jest dla ciebie? Jeśli czujesz, że to czas na zmianę garderoby, spróbuj poszukać perełek w internecie. Jeśli dasz sobie czas, możesz liczyć na prawdziwą okazję.

Horoskop dzienny - Lew

Weekend z rodziną nie skończył się najlepiej? Masz prawo do rozgoryczenia, w końcu chciałeś dobrze. To też jednak mała nauczka. Zamiast szykować niespodzianki z kosmosu, wsłuchaj się w potrzeby innych osób. Tym zdecydowanie zaplusujesz.

Horoskop dzienny - Panna

Coraz rzadziej ostatnio towarzyszy ci dobre samopoczucie. Nadmierną wrażliwość na słowa innych zrzucasz na gorszy czas, ale dobrze wiesz, że nie o to chodzi. Jeśli coś leży ci na sercu, nie duś tego w sobie. Rozmowa to najlepsze rozwiązanie.

Horoskop dzienny - Waga

W sferze miłosnej gwiazdy zdecydowanie sprzyjają. Wielu mówi, że nie warto dawać drugiej szansy, ale czasem może się okazać zupełnie inaczej. Jeśli oboje postawicie na szczerość, tym razem wszystko może potoczyć się zupełnie innym torem.

Horoskop dzienny - Skorpion

Czujesz, że zawróciłeś komuś w głowie? Intuicja tym razem cię nie zawodzi. Jeśli czujesz się gotowa, zacznij się angażować małymi krokami. Nie nastawiaj się od razu negatywnie. Daj się ponieść.

Horoskop dzienny - Strzelec

Przypadkiem podsłuchasz rozmowę i zdobędziesz pewną cenną informację. Nie dziel się nią od razu z innymi, na jakiś czas lepiej zachowaj ją dla siebie. Przekonasz się, że cierpliwość popłaca.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Skup się dziś na rodzinie. Pewna wiadomość bardzo cię ucieszy. Z kolei ktoś starszy może potrzebować twojej pomocy, choć nie powie o tym wprost. Zainteresuj się, wyjdź z inicjatywą i nie odpuszczaj tak łatwo.

Horoskop dzienny - Wodnik

Pamiętałeś, by zrobić coś, o co poprosił cię szef? Jeśli tak, możesz liczyć na spokój i udany dzień. Jeśli nie, lepiej szybko weź się do roboty. To, co stanie się później, zależy już tylko od ciebie.

Horoskop dzienny - Ryby

Chaos, niezdecydowanie, opieszałość - tak można by podsumować twój początek dnia w pracy. Lepiej wypij mocną kawę i dobrze się skup, zanim zawalisz ważne zadanie.

