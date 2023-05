Horoskop na weekend 13-14 maja [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Twoja potrzeba niezależności może doprowadzić do poważnych konfliktów. W tym przypadku twardo obstawaj przy swoim. Dzięki temu szybciej zakończysz toksyczne relacje, które od dawna trzymały cię w miejscu i nie pozwalały na rozwój. Ten weekend może okazać się przełomowy.

Horoskop dzienny - Byk

Cały swój wolny czas poświęcisz partnerowi. Nie zamykaj się jednak na innych ludzi. Kolejny wolny weekend poświęć na spotkania ze znajomymi. Jeżeli zamkniesz się w bańce możesz wkrótce tego pożałować. Choć jeden dzień wykorzystaj na odpoczynek, który poprawi twój humor i doda sił do dalszego działania.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Pomyśl nad rozwinięciem swoich niebanalnych pomysłów. Pozwoli ci to nie tylko na oderwanie się od codziennej rutyny, ale może przynieść także korzyści finansowe. W sobotę czeka cię trudna rozmowa z bliską osobą. Jej finał może być dość nieoczekiwany. Osoby spod znaku Strzelca nie życzą ci dobrze.

Horoskop dzienny - Rak

Ostatnio wziąłeś zbyt dużo na swoje barki, przez co twoja wewnętrzna równowaga nieco ucierpiała. W sobotę będziesz musiał uporać się z ludźmi, którzy będą starali się narzucić ci swoje zdanie. Nie będziesz w stanie uniknąć konfliktu, który jednak sprowadzi na ciebie oczyszczenie. Niedziela przyniesie długo wyczekiwany odpoczynek.

Horoskop dzienny - Lew

Merkury już niedługo wyjdzie z retrogradacji, jednak na razie musisz jeszcze chwilę pocierpieć. Szczególnie twój portfel będzie w ten weekend niezadowolony. Czekają cię niespodziewane wydatki, a na horyzoncie nie pojawi się żadna pomoc. Majowy budżet nie będzie miał się zbyt dobrze.

Horoskop dzienny - Panna

Po męczącym tygodniu poczujesz, że czas na zmianę. Zaczniesz od swojego wyglądu i wystroju wnętrza, żeby potem zmienić podejście do wielu spraw i ludzi ze swojego otoczenia. Zrozumiesz, że nie warto zamartwiać się rzeczami, na które realnie nie masz wpływu. Pogoda także pozytywnie wpłynie na twój nastrój.

Horoskop dzienny - Waga

Z niewiadomych przyczyn będziesz nerwowy i nieostrożny. Uważaj aby przy ćwiczeniach, czy pieszych wędrówkach nie nabawić się kontuzji. W twoich relacjach pojawi się wiele okazji do konfliktów. Unikniesz ich jeżeli zdołasz zapanować nad swoją wybuchową naturą. Osoba spod znaku Byka będzie miała dla ciebie ważną wiadomość.

Horoskop dzienny - Skorpion

Nie daj się nadmiernie ponieść emocjom. Dla wielu możesz być zbyt bezpośredni, więc czasem zastanów się nad tym co mówisz, a co ważniejsze do kogo mówisz. Mimo wolnego weekendu, który mógłbyś poświęcić na odpoczynek nie będziesz mógł usiedzieć w miejscu. Osoba spod znaku Koziorożca ma w stosunku do ciebie romantyczne plany.

Horoskop dzienny - Strzelec

Poczujesz, że ktoś tobą manipuluje. Nie spodoba ci się to, ale nie będziesz wiedział, jak się zachować. Poszukaj pomocy wśród najbliższych. W twoim otoczeniu są osoby, na które możesz liczyć. W niedzielę zasłużysz na komplementy popisując się swoimi umiejętnościami kulinarnymi. Nareszcie uwierzysz w swoje możliwości.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Nareszcie zrobisz coś, na co od zawsze miałeś ochotę. Pierwszy raz to inni będą musieli dopasować się do ciebie, a nie na odwrót. Możesz przez to podpaść kilku osobom. Twoje decyzje zweryfikują twoje znajomości. W niedzielę odetchniesz i nastroisz się pozytywnie na nowy tydzień.

Horoskop dzienny - Wodnik

Od dawna miałeś zaplanowany weekend, który upłynie ci pod znakiem podróży. Spędzisz miłe chwile z bliskimi. Piękne otoczenie sprawi, że na nowo odzyskasz radość z codzienności. Zwolnisz tempo by rozkoszować się przyrodą, kulturą i pysznym jedzeniem, a wszystko to w miłym towarzystwie.

Horoskop dzienny - Ryby

Poznasz kogoś, kto na dobre zawróci ci w głowie. Nie będziesz mógł przestać myśleć o tej osobie, przez co trudno będzie ci się skupić nawet na najprostszych czynnościach. Może idealnym planem na sobotę będzie randka? Wykorzystaj ten weekend, bo zapowiada się on owocny szczególnie w temacie spraw sercowych.

