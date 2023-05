Horoskop dzienny - piątek 12 maja 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Przebieg dnia Barana najłatwiej określić mianem prześlizgnięcia się. Od samego rana wszystko będzie układać się po twojej myśli, a codzienne czynności nie przysporzą ci żadnego problemu. Będziesz jednak niecierpliwie wyczekiwać ostatniego dzwonka w szkole lub końca swojej zmiany, przez co nie można oczekiwać od ciebie ponadprzeciętnych wyników.

Horoskop dzienny - Byk

Baba z wozu, koniom lżej, jak mówi przysłowie. Z życia Byków właśnie znika osoba odpowiedzialna za wiele przykrości, żali i zawodu. Choć na początku możesz nie dostrzegać pozytywów płynących z tej sytuacji, z czasem poczujesz, że tak naprawdę pozbyłeś się zbędnego obciążenia psychicznego.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Skoro nieszczęścia chodzą parami, nie mogły trafić na nikogo innego jak Bliźnięta. To nie będzie wasz dzień, gdyż pech zdaje się czyhać na każdym kroku. Zgubione cenne przedmioty, zapomnienie czegoś ważnego z domu, kłótnia wynikająca z niezrozumienia czy odjeżdżający sprzed nosa autobus - takie atrakcje przyszykował dla was piątek.

Horoskop dzienny - Rak

Choć Raki nie należą do stałych bywalców imprez, tym razie mają wyjątkową ochotę na zabawę. Być może masz już dość nieustannego zrzędzenia swojego partnera albo przytłaczają cię wszechobecne dzieciaki. Po skończeniu zmiany z przyjemnością oddasz się zabawie, wyzbywając się napięcia.

Horoskop dzienny - Lew

Lwom od dawna nie układa się w relacjach o zabarwieniu miłosnym. Choć wina leży jednocześnie po obu stronach, wypowiedziane w emocjach słowa mogą sprawić, że piątek zakończysz już ze statusem singla. Powstaje jednak pytanie o niejednoznacznej odpowiedzi: czy to dobrze?

Horoskop dzienny - Panna

Za oknem wiosna w pełni i nie umknęło to uwadze Panny, która właśnie szykuje się do rozpoczęcia wolnego weekendu. Wracając do domu, doznasz olśnienia i zdecydujesz się zorganizować wspólne spotkanie ze znajomymi. W końcu nic tak nie odpręża po całym tygodniu pracy jak wspólny grill na świeżym powietrzu czy szalona domówka.

Horoskop dzienny - Waga

Ten tydzień zdaje się wyglądać dokładnie tak, jak chciałaby go przeżyć poukładana Waga. Realizując punkt po punkcie ze swojej listy zadań, zorientujesz się, że jesteś już zaskakująco blisko celu. Wolną chwilę poświęć na beztroskie nic nie robienie, na które w pełni zasługujesz.

Horoskop dzienny - Skorpion

Skorpion prze do przodu jak burza i można odnieść wrażenie, że nigdy nie opada z sił. To jednak tylko pozory, którymi jest w stanie zmylić nawet samego siebie. Po ciężkim tygodniu twój organizm upomni się o niezbędny wypoczynek, dlatego ciesz się chwilą i korzystaj z możliwości przebywania poza domem.

Horoskop dzienny - Strzelec

Czujesz się lekko oszołomiony nagłym nadmiarem obowiązków i dużą ilością pracy. Być może właśnie wróciłeś z urlopu lub mierzysz się z powrotem do swojego zawodu po dłuższej przerwie z przyczyn prywatnych. Wiedz jednak, że przetrwanie pierwszych chwil jest zawsze najgorsze, a z każdym kolejnym dniem będzie tylko lepiej.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Po wstaniu rano z łóżka lewą nogą Koziorożec jest zrzędliwy i uciążliwy dla innych. Gdy współpracownicy zaczną się od ciebie odsuwać, a ty sam polegniesz na najprostszych czynnościach to znak, że poziom twojej irytacji jest bardzo wysoki. Przepis na poprawę humoru jest prosty: ty i ciepła kąpiel, a następnie dobry film lub książka, najlepiej z dodatkiem tabliczki ulubionej czekolady.

Horoskop dzienny - Wodnik

Na pierwszy rzut oka przebieg dnia Wodnika można uznać za przyjemnie spokojny. Poranne wstawanie, śniadanie, praca, domowy obiad, odpoczynek, kolacja i spokojny sen. Kapryśnym Wodnikom będzie jednak doskwierać nuda, ponieważ wszyscy znajomi zdają się być znacznie bardziej zapracowani niż jest to sobie w stanie wyobrazić.

Horoskop dzienny - Ryby

Kochające intelektualne wyzwania Ryby od rana nurtować będzie jeden problem logiczny. W pracy czy w trakcie spotkania ze znajomymi mogą wydawać się nieobecne i nie będzie to dalekie od prawdy. W domu rozsiądziesz się wygodnie w fotelu, by dokończyć kontemplację.