Oświadczenie szpitala ws. śmierci Kamila. Zdecydowano co stanie się z zabawkami od darczyńców

Pod opieką lekarzy z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach Kamil znalazł się 3 kwietnia po tym jak w trakcie odwiedzin biologiczny ojciec chłopca odkrył u niego rozległe poparzenia. Do ich powstania doszło najprawdopodobniej 29 marca, ponieważ dzień wcześniej ośmiolatek nie przyszedł do szkoły, a jego matka poinformowała wychowawcę o incydencie z poparzeniem wrzątkiem z herbaty. Lekarze walczyli o życie i zdrowie Kamila przez miesiąc. Niestety mimo wysiłków personelu ośmiolatek zmarł 8 maja.

Co stanie się z podarunkami dla zmarłego chłopca? Szpital podjął decyzję

Historia Kamila poruszyła całą Polskę. Przejęci jego losem ludzie wysyłali do ośmiolatka liczne prezenty, takie jak maskotki, zabawki czy kartki z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. Teraz, gdy chłopiec zmarł, szpital musiał zdecydować o ich dalszym losie. Swoją decyzją pracownicy placówki podzielili się w mediach społecznościowych. "Przez cały czas pobytu Kamilka w naszym szpitalu wysyłali Państwo do chłopczyka pocztówki, maskotki i zabawki. Niektórzy z Was ofiarowali Kamilkowi bardzo osobiste pamiątki, medaliki i różańce. To były bardzo wzruszające gesty, pełne empatii i miłości do tego biednego dziecka. Bardzo za to dziękujemy" - czytamy w poście opublikowanym na Facebooku. Podarunki będące gestem wsparcia dla poparzonego chłopca mają zostać złożone na jego grobie. Jak argumentuje szpital, nie można było postąpić inaczej, ponieważ rzeczy te po prostu należą do ośmiolatka. W placówce pozostać ma jedynie różaniec z Medjugorie, który zasili wyposażenie szpitalnej Kaplicy Aniołów Stróżów.

Co stanie się z pieniędzmi ze zbiórki dla Kamila? To ponad 600 tys. złotych

Pogrzeb Kamila z Częstochowy

Ostatnie pożegnanie zmarłego chłopca odbędzie się w sobotę 13 maja o godzinie 13 na Cmentarzu Kule w Częstochowie. Ze względu na trudną sytuację biologicznego ojca chłopca w celu pokrycia kosztów pogrzebu zorganizowano zbiórkę, która zakończyła się już zebraniem potrzebnej kwoty. "Twoja walka była długa i ciężka. Niejeden dorosły człowiek nie dałby rady. Ty walczyłeś do samego końca (...) Pożegnamy Cię godnie i z szacunkiem, na jaki zasługujesz, nasz Mały Wielki Bohaterze" - napisano na stronie zbiórki.