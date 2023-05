Horoskop dzienny - wtorek 9 maja [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

To może być nieco stresujący dzień. Twoje plany będą gwałtownie się zmieniać, co na moment może cię przytłoczyć. Nie przejmuj się jednak zbytnio. Sprawy same się ułożą, daj im tylko trochę czasu.

REKLAMA

Horoskop dzienny - Byk

Możesz dziś liczyć na łut szczęścia w sprawach finansowych. Możliwe, że na horyzoncie pojawi się dodatkowy zastrzyk gotówki. Przeznacz go na zakup rzeczy, która od dawna chodziła ci po głowie, a jeśli coś jeszcze ci zostanie - zachowaj na czarną godzinę.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Twoja odporność w najbliższych dniach nie będzie najlepsza. Jeżeli czujesz się niepewnie, lepiej zostań w domu. Ale pamiętaj też, jak ważne jest regularne badanie się. Wykonaj kilka testów.

Zobacz wideo Jak pozbyć się sierści pupila z kanapy? Wypróbuj jeden z paru sposobów

Horoskop dzienny - Rak

Pewna kwestia nie będzie dawać ci spokoju. Może jest coś, co możesz w tej sprawie zrobić? Zastanów się dobrze, a najlepiej obgadaj to z bliską, zaufaną osobą.

Horoskop dzienny - Lew

W wyniku dość niefortunnych zdarzeń przyjdzie ci szukać pomocy u innych. Mimo że bardzo tego nie lubisz, nie zwlekaj. Tym razem nie uda ci się rozwiązać pewnych problemów samodzielnie. A spojrzenie osoby z zewnątrz może ci pomóc zerknąć na problemy z innej strony.

Horoskop dzienny - Panna

Twoja odporność w ostatnim czasie może być nieco osłabiona. Postaraj się ją wzmocnić - zwróć uwagę na dostarczane witaminy, ale przede wszystkim odpocznij. Od dawna żyjesz na dużych obrotach i zdecydowanie za mało czasu poświęcasz na sen.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Antycyklon Tina zapowiada zmiany w pogodzie. Będą przymrozki i burze

Horoskop dzienny - Waga

To może nie być najlepszy moment na inwestowanie większych sum pieniędzy. Oferty, które teraz wydają ci się świetnymi okazjami, w rzeczywistości mogą się okazać dość nietrafione. Wykaż się zwiększoną czujnością i nie przystawaj na podsuwane oferty.

Horoskop dzienny - Skorpion

Będziesz dziś bujać w obłokach. Dobry nastrój będzie towarzyszyć ci cały dzień, ale równocześnie z twoją koncentracją nie będzie najlepiej. Postaraj się odłożyć poważniejsze decyzje na bok.

Horoskop dzienny - Strzelec

Od jakiegoś czasu kusi cię pewien szalony pomysł. Dziś jest dobry moment, by zaufać swojej intuicji i dać się ponieść wodzom fantazji. Masz szansę zagwarantować sobie niezapomniane wspomnienia. Nie zapomnij jednak wtajemniczyć w swój plan kogoś bliskiego.

Urocze wideo dwóch małych niedźwiadków podbija serca internautów

Horoskop dzienny - Koziorożec

Dziś w końcu uda ci się znaleźć kilka chwil dla siebie i oddać ulubionym aktywnościom. Musisz starać się częściej znajdować czas na takie momenty - dzięki nim tak naprawdę odpoczywasz. Pomaga ci to też zebrać myśli.

Horoskop dzienny - Wodnik

Energia i pomysłowość będą cię dziś rozpierać. Pomoże ci to wdrożyć w swoim życiu pewne nowe rozwiązania, które w najbliższej przyszłości znacznie ułatwią twoje życie.

Horoskop dzienny - Ryby

Czas nieco zwolnić! Nie zapominaj, że równowaga w życiu jest bardzo ważna. Zaplanuj kilka dni urlopu, odpocznij. Czasem nie zdajesz sobie sprawy, jak opuszczeni mogą czuć się bliskie ci osoby, kiedy znikasz w wirze obowiązków. Spędź z nimi trochę czasu.



Więcej wróżb i horoskopów znajdziesz na horoskopy.gazeta.pl