Horoskop tygodniowy 8-14 maja [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop tygodniowy 8-14 maja. Księżyca w najbliższych dniach będzie "ubywać". To idealny czas, aby wyeliminować z życia to, co nas ogranicza. Kto zdecyduje się na zmiany? Nie zwlekaj, sprawdź.

3 Fot.: Pixabay.com Otwórz galerię Na Gazeta.pl