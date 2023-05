Horoskop dzienny - poniedziałek 8 maja 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Dla Baranów początek nowego tygodnia będzie doskonałą okazją do zdobycia nowych kompetencji. Odkryjesz też, że masz smykałkę do czegoś, co może okazać się kolejną pasją, oddaj się jej w pełni, a niebawem możesz na niej zarobić dodatkowe pieniądze.

Horoskop dzienny - Byk

Powrót do pracy po dłuższym odpoczynku okaże się trudny, co zresztą było do przewidzenia. Mimo początkowych trudności ucieszysz się z powrotu do rutyny, która porządkuje twoje codzienne życie. Po południu pozwól sobie na małe przyjemności, może to pora na zakupy?

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Twój weekend bez wątpienia obfitował w obowiązki, dlatego w poniedziałek pozwól sobie na więcej luzu. Małe przyjemności sprawią, że znów poczujesz więcej luzu i nabierzesz sił na wyzwania kolejnych dni nowego tygodnia.

Horoskop dzienny - Rak

Raku, gwiazdy zdecydowanie ci sprzyjają. Możesz czuć się nieco przytłoczony remontem, ale doskonale ze wszystkim sobie poradzisz. Pamiętaj, by wsłuchiwać się we własne potrzeby i nie ulegać namowom teściowej, to ty wiesz dokładnie, co dla ciebie najlepsze.

Horoskop dzienny - Lew

Twoje metody i zachowanie w pracy nie wszystkim mogą się podobać. Oczywiście, nie każdy musi cię lubić, ale pomyśl, jak docenić swoich współpracowników, zamiast nieustannie wytykać im błędy. Dobre słowo potrafi zdziałać o wiele więcej niż demotywujące pretensje.

Horoskop dzienny - Panna

Bliska ci osoba znów odmawia badań kontrolnych? Nie poddawaj się, wytłumacz swoje dobre intencje i to, że ci na niej zależy. W końcu ugnie się pod twoim wpływem i naprawdę będzie ci wdzięczna.

Horoskop dzienny - Waga

Może warto dać szansę nowej znajomości? Postaraj się nieco otworzyć. To żaden wstyd okazywać uczucia i pokazać drugiej osobie, że ją lubisz. Przecież to żadne zobowiązanie.

Horoskop dzienny - Skorpion

Ostatnio dość mocno czujesz spadek formy i najchętniej spędziłbyś cały dzień w łóżku. Może to pora na kontrolne badania krwi? Zadbaj o porządne śniadanie, staraj się więcej ruszać - to dobry start.

Horoskop dzienny - Strzelec

Jeśli chcesz zacząć ten tydzień dobrze, lepiej nie wchodź w konflikt z szefem. Czasem warto powstrzymać się od komentarza i skupić na wypełnianiu swoich obowiązków. Lepiej rozejrzyj się za perspektywą planu rozwojowego.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Postaraj się nie spóźnić do pracy, a dzień minie w miarę spokojnie i bez większych wrażeń. W związku nie dzieje się najlepiej, dlatego pokaż swojej drugiej połówce, że naprawdę ci na niej zależy. Czasami może czuć się niedoceniona.

Horoskop dzienny - Wodnik

Wieści ostatnich dni zdają się dopiero do ciebie docierać. Nawet jeśli podcięły ci skrzydła, pamiętaj, że nie możesz się tak łatwo poddać. Odreaguj na siłowni lub w inny sposób, który ci odpowiada. Gdy oczyścisz głowę, przemyśl swoje plany raz jeszcze.

Horoskop dzienny - Ryby

Wyjście spoza sfery komfortu i ukazanie ludziom nieco łagodniejszej strony potrafi zdziałać cuda. Tak, masz za sobą wiele i nie jest to łatwe, ale nie możesz ukrywać się przez całe życie. Korzystaj z życia, w końcu kiedy jak nie teraz?

