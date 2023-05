Horoskop dzienny - niedziela 7 maja 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Jeden dzień wolnego okazał się wystarczający do pełnej regeneracji sił Barana. Naładowany pozytywną energią po aktywnej majówce i owocnym powrocie do pracy rzuci się w wir porządków domowych. Poza satysfakcją z dobrze wykonanej roboty możesz zyskać również sentymentalne pamiątki rodzinne, które odkryjesz podczas sprzątania.

Horoskop dzienny - Byk

Najbliższa niedziela to smutny czas dla Byka. Przez ostatnie dni poróżnił się z ważnymi dla siebie osobami, przez co nie ma z kim celebrować wolnego dnia. To dobra okazja do przemyślenia swojego zachowania, ponieważ wbrew twojej opinii wina rzadko leży wyłącznie po jednej stronie konfliktu.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Dla energicznych i z natury otwartych Bliźniąt majówka mogłaby trwać cały czas. Zwykły weekend również daje im okazję do integracji w gronie znajomych i zapoznawania nowych osób. Nie liczy się to, że następnego dnia trzeba rano zerwać się z łóżka, Bliźnięta pomyślą o tym dopiero po imprezie organizowanej w lokalnym klubie.

Horoskop dzienny - Rak

Zmienna pogoda i gwałtowne wahania temperatury sprawią, że nie będziesz czuł się najlepiej. Zniechęcony i przymulony będziesz mniej wydajny i trudniej będzie ci się skupić na zadaniach wymagających intensywnego myślenia. Rekomendowany sposób spędzania czasu to w twoim przypadku maraton filmowy połączony z gorącą kąpielą - jeśli nie musisz, nie przemęczaj się zbytnio.

Horoskop dzienny - Lew

Znudzone Lwy wpadną na kilka szalonych pomysłów, w które spróbują wciągnąć swoich najbliższych znajomych. Bez względu na to czy będziecie wybierać się do parku rozrywki, organizować domówkę czy po prostu grać w gry spędzicie miły wieczór przed powrotem do normalnego rytmu dnia. Musicie jednak uważać na wypity alkohol - przekroczenie pewnych granic może skończyć się bolesnym dla organizmu kacem.

Horoskop dzienny - Panna

Panny nie zamierzają, a może raczej nie mogą próżnować nawet w niedzielne popołudnie. Sytuacja w pracy, szkole lub bardziej prywatne okoliczności postawią was na nogi już z samego rana. Obecność serdecznych osób i pozytywne myślenie może jednak zdziałać cuda i uratować wasz dzień przed szarą rzeczywistością.

Horoskop dzienny - Waga

Trudno znaleźć równowagę pomiędzy życiem prywatnym a pracą, gdy masz wrażenie, że świat dosłownie wali ci się na głowę. Jeśli masz dużą rodzinę, a w niej dzieci, może być trudno nad nimi zapanować i pogodzić wspólnie spędzany czas z obowiązkami domowymi. Osoby bezdzietne lub samotne przytłacza z kolei nadmiar myśli, które ukoi spacer na powietrzu.

Horoskop dzienny - Skorpion

Obowiązki w domu, opieka nad zwierzakiem, zajęcia dodatkowe, załatwianie spraw urzędowych i praca - trudno zmieścić zakres wszystkich zajęć Skorpiona w jednym zdaniu. Ostatnie miesiące były dla przedstawicieli tego znaku zodiaku wyjątkowo wymagające i pracowite, dlatego niedzielne lenistwo wydaje się być w tym przypadku zbawienne. Są jednak tacy, którym nie będzie ono dane - jeśli znajdujesz się w tym gronie, nie martw się, twój wysiłek się opłaci.

Horoskop dzienny - Strzelec

Przedstawiciele tego znaku zodiaku od jakiegoś czasu mierzą się z problemami zdrowotnymi, dlatego fakt poniedziałkowego powrotu do miejsca zatrudnienia spędza im sen z powiek. Skup się jednak na tym co tu i teraz, zrelaksuj i odpocznij. Regeneracja pomoże ci w trudnym powrocie do rutyny.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Pary składające się z choć jednego Koziorożca przeżyją przyjemny wieczór w swoim towarzystwie. Pierwszy raz od długiego czasu macie okazję dłużej porozmawiać i dzielić ze sobą miłe doświadczenia. Samotne Koziorożce powinny powstrzymać się jednak od prób podrywu - to może zakończyć się spektakularną klapą.

Horoskop dzienny - Wodnik

Dla wyobcowanych Wodników niedziela na rodzinnym obiedzie to prawdziwa gehenna. Za wszelką cenę będziecie poszukiwać sposobu, by uwolnić się od towarzystwa swoich bliskich. Osoby nieposiadające krewnych, którzy mogliby im zawracać głowę nie będą się jednak czuły wiele lepiej - w głębi samotnej duszy pożałujecie, że odtrąciliście bądź straciliście kogoś bliskiego.

Horoskop dzienny - Ryby

Wysiłki podejmowane w celu zaimponowania obiektowi westchnień, podejmowane przez Ryby, spełzną tym razem na niczym. Niepowodzenie na randce odbije się na przebiegu całego waszego dnia, który postanowicie spędzić na osobności. Wykorzystajcie okazję do przemyślenia swojego zachowania - czy nie lepiej byłoby, gdybyście byli po prostu sobą?