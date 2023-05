Co najmniej 5 tys. zł dla małżeństw z długoletnim stażem? Petycja leży w Senacie

Od 5 do nawet 8 tysięcy złotych mogłyby otrzymywać jednorazowo małżeństwa, które przeżyły razem co najmniej 50 lat. Taka petycja wpłynęła niedawno do Senatu. Jej autor przekonuje, że "skutki nowelizacji dla budżetu Skarbu Państwa nie byłyby wysokie".

