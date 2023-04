Horoskop na weekend 29-30 kwietnia [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop weekendowy - Baran

Kilka dni wolnego bardzo pozytywnie wpłynie na twoje samopoczucie. Dzięki temu uda ci się nadrobić pewne zaległości, jednak bez nadmiernego stresu. W dodatku bliska osoba ma dla ciebie propozycję wręcz nie do odrzucenia. Tylko nie próbuj się z niej wymigać!

Horoskop weekendowy - Byk

Odetchniesz, podładujesz baterie, ale przede wszystkim w końcu spędzisz więcej czasu z tymi, na których zależy ci najbardziej. Musisz zastanowić się, jak na co dzień lepiej łączyć życie prywatne z zawodowym - tak, by nie cierpiał na tym żaden z obszarów.

Horoskop weekendowy - Bliźnięta

Sobota i niedziela miną ci pod znakiem regenerowania sił. Ostatnio wiele się działo, a tobie brakuje czasu na regularny odpoczynek. Obowiązki, zmartwienia i zmęczenie nawarstwiają się, a ty odczuwasz coraz większy spadek motywacji. Po weekendzie zaczniesz czuć się lepiej, jeśli jednak nie wdrożysz konkretnych rozwiązań, twoje samopoczucie zacznie szybować w dół.

Horoskop weekendowy - Rak

Możliwe, że uskarżasz się w ostatnim czasie na problemy ze snem. Jeśli podczas weekendu twój stan nie ulegnie poprawie, czas pomyśleć nad bardziej radykalnymi krokami. Tymczasem postaraj się skupić na odpoczynku - zwłaszcza tym umysłowym. Dobrze zrobi ci drobna aktywność fizyczna.

Horoskop weekendowy - Lew

Pewna kwestia spędza ci sen z powiek, ale postaraj się nie zaprzątać sobie nią myśli podczas dni wolnych. Teraz i tak nic nie zdziałasz, skup się na odpoczynku! To dobry moment, by odezwać się do dawno niewidzianych znajomych i zaplanować jakieś wspólne wyjście.

Horoskop weekendowy - Panna

W powietrzu wisi konflikt, możliwe, że pewna osoba wyprowadzi cię z równowagi. Jeśli to nie pierwszy tego typu przypadek, zastanów się dobrze nad przyszłością tej relacji. Pamiętaj, że niektórzy są niereformowalni i szkoda tracić przez nich swój spokój ducha.



Horoskop weekendowy - Waga

Bliska osoba będzie liczyć na twoje wsparcie. Postaraj się dobrze wczuć w jej sytuację i czytać między wierszami. Zapewne czuje się dość niekomfortowo, prosząc o pomoc, możliwe więc, że nie wyrazi jasno swoich potrzeb.

Horoskop weekendowy - Skorpion

Niespodziewanie otrzymasz dziś wiadomość, na którą od dawna czekałeś. Uspokoi cię ona i pozwoli lepiej cieszyć pozostałym wolnym czasem. Możliwe także, że zrobisz się dziś dość melancholijny. Wykorzystaj okazję, by powspominać z bliskimi minione czasy.

Horoskop weekendowy - Strzelec

Możliwe, że pewna istotna kwestia zacznie ci się nieco wymykać spod kontroli. Zastanów się, co możesz zrobić, by nieco odwrócić bieg zdarzeń. Pamiętaj przy tym, że zmiany bywają dobre.

Horoskop weekendowy - Koziorożec

Uważaj na siebie. Sobota może okazać się dość pechowa. Twoja intuicja będzie dość zawodna, staraj się więc nie podejmować podejrzanych decyzji. W niedzielę passa będzie ci już bardziej sprzyjać, do istotnych spraw podchodź jeszcze jednak z pewną dozą nieufności.

Horoskop weekendowy - Wodnik

W sobotę będzie doskwierać dość duże rozkojarzenie. Postaraj się spokojnie podchodzić do spraw i się nie spieszyć - pomoże to przynajmniej częściowo zniwelować negatywne skutki twojego dzisiejszego stanu. Niedziela minie ci raczej leniwie.

Horoskop weekendowy - Ryby

W ten weekend możesz liczyć na pewne zmiany w twoim życiu uczuciowym. Przełom może nie nadejść od razu, jednak sprawy zaczną prezentować się bardzo obiecująco. Postaraj się jednak nie mieć zbyt dużych oczekiwań, a raczej obserwować, jak wszystko się potoczy.

