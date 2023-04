Jest apel do sędziów "buntowników" w TK. Mowa o "uporczywym ignorowaniu" i "ciągłym szkalowaniu

Pod apelem do sędziów "buntowników" z Trybunału Konstytucyjnego podpisały się m.in. prezeska TK Julia Przyłębska i Krystyna Pawłowicz. Skierowany jest on do Zbigniewa Jędrzejewskiego, Mariusza Muszyńskiego, Jakuba Steliny, Wojciecha Sycha, Bogdana Święczkowskiego oraz Andrzeja Zielonackiego. Zaapelowano do nich o "pilne podjęcie wszystkich obowiązków wynikających ze statusu sędziego Trybunału Konstytucyjnego, w tym zwłaszcza o pilny powrót do udziału w wyznaczonych naradach i rozprawach pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego".

W udostępnionym przez Krystynę Pawłowicz apelu można przeczytać o "uporczywym ignorowaniu przez kilku sędziów Trybunału skutecznie przyjętej uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku wszelkich podstaw faktycznych i prawnych do zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego", a także o "przewlekłym uniemożliwianiu (...) wykonywania przez TK wynikającego z Konstytucji obowiązku orzekania w sprawach wymagających pełnego składu Trybunału". W piśmie znalazła się również wzmianka o "ciągłym szkalowaniu przez niektóre media Trybunału Konstytucyjnego, prezesa i sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w szczególności poprzez publiczne rozpowszechnianie pomówień, zniewag oraz absurdalnych ocen prawnych".

Spór w Trybunale Konstytucyjnym. Duda: Niech się odkłócą i wezmą do roboty

Od kilku miesięcy trwa spór o kadencję Julii Przyłębskiej jako prezeski Trybunału Konstytucyjnego, który uniemożliwiał w ostatnim czasie zebranie się TK pełnym składzie. Według części prawników, w tym byłych i obecnych sędziów TK, kadencja prezeski upłynęła po sześciu latach, czyli 20 grudnia 2022 roku, i nie ma ona możliwości ponownego ubiegania się o tę funkcję. Przyłębska z kolei uważa, że jej kadencja upływa w grudniu 2024 roku, wtedy gdy jej kadencja sędzi TK. Zgadza się z nią premier i część ekspertów. O spór w TK został pewien czas temu zapytany prezydent Andrzej Duda. - Każdy konstytucyjny organ państwa, a takim jest Trybunał Konstytucyjny, ma swoją odpowiedzialność za sprawy państwowe i wymiar zadań. Skoro TK jest wewnętrznie pokłócony, to niech się odkłóci i weźmie się do roboty, zajmie się tym, co do niego należy - podsumował sprawę prezydent.

Przypomnijmy, Trybunał Konstytucyjny ma zająć się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, która - zdaniem PiS - odblokuje unijne miliardy z Krajowego Planu Odbudowy. Ustawę skierował do TK Andrzej Duda. Sędziowie mają się nią zająć dopiero 30 maja, a do przeprowadzenia rozprawy w pełnym składzie niezbędne jest zebranie się co najmniej 11 sędziów TK.

