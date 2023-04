Jak pozbyć się grzyba ze ściany? Prosty i tani sposób. Ten produkt znajdziesz w każdej aptece

Kiedy w domu panuje wilgoć, a dodatkowo wysoka temperatura, tworzą się idealne warunki do rozwoju grzyba. Stanowi on poważne zagrożenie dla zdrowia wszystkich domowników. Dodatkowo wydziela nieprzyjemny zapach. Kiedy zauważysz więc choć pojedynczy wykwit należy prędko go zlikwidować. Grzyb rozwija się w szybkim tempie, opanowując coraz większe powierzchnie. Jeżeli nie chcesz korzystać z często szkodliwych dla zdrowia preparatów grzybobójczych, możesz użyć olejku herbacianego, który zastosowany w odpowiedni sposób pozwoli zlikwidować ciemne wykwity na twoich ścianach.

Dzięki temu produktowi pozbędziesz się grzyba ze swoich ścian

Najprostsze odgrzybianie nie wymaga dużych nakładów finansowych ani ciężkiej pracy. Jeżeli nie chcesz korzystać z chemicznych preparatów, wystarczy, że w aptece kupisz olejek herbaciany. Ten pozwoli na przygotowanie roztworu, który zwalczy ciemne wykwity na twoich ścianach. Aby bezpiecznie przeprowadzić proces odgrzybiania, potrzebujesz oprócz czystego olejku z drzewa herbacianego, wody, gąbki lub ściereczki, szczotki oraz butelki z rozpylaczem. Kiedy przygotujesz już wszystkie niezbędne przedmioty, możesz przejść do kolejnych kroków.

Wymieszaj dwie łyżeczki olejku z drzewa herbacianego z dwiema szklankami ciepłej wody. Przelej gotowy roztwór do butelki z rozpylaczem i dobrze wymieszaj. Spryskaj przygotowanym roztworem obszar dotknięty grzybem i pozostaw na około 3 dni. Po tym czasie zmyj pozostałości grzyba wodą z mydłem, a następnie dokładnie wysusz ścianę, wycierając ją np. ręcznikiem papierowym.

Jak zapobiegać nawrotowi problemu?

Warto zaznaczyć, że samo odgrzybianie nie wystarczy. Najważniejsze jest wyeliminowanie przyczyny problemu, którą jest wilgoć. Grzyb powstaje najczęściej kiedy w pomieszczeniach panuje duża wilgotność oraz dość wysoka temperatura. Jeżeli rozpoczniemy więc odgrzybianie ścian bez usunięcia źródła problemu, będziemy cieszyć się jedynie względnie krótkim spokojem. W takich warunkach wykwity powrócą prędzej czy później. Najważniejsze w przeciwdziałaniu grzybowi jest więc odpowiednie wentylowanie pomieszczenia. Doskonałym pomysłem będzie także regularne wietrzenie i zachowanie cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach. Warto sprawdzić także izolację budynku oraz szczelność okien.