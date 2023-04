Borykasz się z problemem mrówek w domu i ogrodzie? Te patenty sprawią, że na zawsze o nich zapomnisz

Zakradają się do naszych zapasów żywności, niszczą strukturę budynku i powodują dotkliwe ugryzienia gdy stanie się im na drodze. Mrówki, bo o nich tu mowa są zaraz obok szczurów, pluskiew i karaluchów jednymi z najbardziej uciążliwych niepożądanych mieszkańców naszych domostw. Sklepy o profilu budowlano-ogrodniczym mają w swojej ofercie wiele silnych środków chemicznych przeznaczonych do ich zwalczania. W pierwszej kolejności warto jednak skorzystać z domowych sposobów, które pomogą oszczędzić planetę i być może nawet nasz domowy budżet.

Jak pozbyć się mrówek z domu? Z pomocą przychodzi ocet

Jeśli w naszym mieszkaniu pojawili się mali nieproszeni goście, warto rozważyć skorzystanie z produktu, który znajdziemy na wyposażeniu niemal każdej kuchni. Roztwór wody i octu w proporcji 50/50 przelej do butelki ze spryskiwaczem, która umożliwi aplikowanie go bezpośrednio na uciążliwe owady. Zawarty w roztworze ocet unicestwi mrówki. Rozpylenie domowego preparatu w okolicach okien, drzwi czy listew przy ścianach skutecznie odstraszy następne owady.

Mrówki w mieszkaniu. Ten sposób gwarantuje ich natychmiastową eksmisję

Jeśli wiemy, gdzie dokładnie znajduje się gniazdo mrówek, najlepiej sprawdzi się wrzątek. Wylany bezpośrednio na dom owadów z pewnością wyeliminuje nasz problem na długie lata. Zniszczenie gniazda jest kluczowe, by zwierzęta uznały nasz dom za teren zbyt niebezpieczny do życia. Od pomysłu jego założenia w naszym ogrodzie robotnice odwiedzie obecność czosnku, lawendy, tymianku, mięty, pietruszki, liści pomidora, piołunu i wrotyczu. Mrówki nie lubią bowiem ich zapachu. Aby mieć pewność, że zwierzęta nie zechcą powrócić do naszego domu, warto również uszczelnić pęknięcia w elewacji i fundamentach.