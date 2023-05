Aby organizm mógł prawidłowo funkcjonować, niezbędne jest dostarczenie mu odpowiednich witamin oraz minerałów. Te najprościej zapewnić poprzez dobrze dobraną dietę, bogatą w takie składniki, jak ryby, warzywa oraz owoce. Ich niedobór przejawiać może się m.in. poprzez nadmierne wypadanie włosów. Jakich konkretnych witamin powinieneś więc dostarczyć do swojego organizmu, aby cieszyć się gęstymi i zdrowymi włosami?

Witaminy, które pomogą na wypadające włosy

Wypadanie włosów jest rzeczą naturalną, jeżeli z naszej głowy ubywa ich około stu dziennie. Problem pojawia się, kiedy włosy nie tylko wypadają w większej ilości, ale przestają także odrastać. Najistotniejsze w walce z nadmiernym wypadaniem włosów jest dogłębne zbadanie problemu, ponieważ ich kondycja jest odzwierciedleniem stanu naszego organizmu. Być może rozwiązaniem problemu może okazać się zmiana diety.

Najważniejsze w walce o zdrowe i mocne włosy są witaminy z grupy B, które nie tylko przyczyniają się do zmniejszenia lub całkowitego zniwelowania problemu wypadania włosów, ale wpływają pozytywnie także na ich wzrost. I tak m.in.:

Witamina B2 (ryboflawina) - przyczynia się do wzrostu włosa, zwiększa jego odporność na czynniki zewnętrzne, a także zapobiega nadmiernemu wypadaniu. Szczególnie dobrym źródłem witaminy B2 są: fasola, mleko, sery dojrzewające oraz jaja;

Witamina B5 (Kwas pantotenowy) - wpływa na pigmentację włosa, dzięki czemu może przyczynić się do spowolnienia procesu siwienia. Witaminę B5 można znaleźć przede wszystkim w: drobiu, tłustych rybach, mleku, pomarańczach, czy brokułach;

Witamina B7 (Biotyna) - wzmacnia włosy od środka, stymuluje ich wzrost oraz zapobiega rozdwajającym się końcówkom. Produkty bogate w witaminę B7 to m.in.: żółtka jaj, drożdże, mleko, wątróbka, ryby, kalafior, orzeszki ziemne, soja;

Witamina B12 (Kobalamina) - stymuluje odnowę mieszków włosowych, dzięki czemu włosy są zdrowsze i rosną szybciej, dodatkowo zmniejsza ich przetłuszczanie się. Witaminę B12 można dostarczyć do organizmu wraz z mięsem, podrobami, rybami, drobiem oraz spiruliną.

Wypadanie włosów - naturalne sposoby na problem. Owoce i warzywa bogatym źródłem witamin

Poza witaminami z grupy B korzystnie na kondycję włosów wpływają także witaminy A, E oraz C. Niedobór witaminy A może nasilać problem łysienia. Ponadto odpowiada ona za prawidłowe funkcjonowanie gruczołów łojowych, które produkując sebum dodatkowo nawilżają skórę głowy. Witaminę A można dostarczyć do organizmu z posiłkami, w skład których wchodzą m.in.: mleko, masło, wątróbka czy tłuste ryby.



Z kolei oleje roślinne, margaryny, kapusta biała, papryka czy natka pietruszki zawierają witaminę E, która poprawia krążenie, a tym samym pobudza cebulki włosów do wzrostu. Istotna przy przeciwdziałaniu problemowi wypadania włosów jest także witamina C, dzięki której składniki odżywcze są lepiej wchłaniane przez skórę głowy. Chcąc dostarczyć ją do organizmu, swoją dietę należy wzbogacić o owoce, takie jak porzeczki, maliny truskawki, a także warzywa i zioła - papryka czerwona czy natka pietruszki.