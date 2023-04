Horoskop na majówkę 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop na majówkę 2023 - Baran

Dłuższy odpoczynek doda ci nowej energii do działania. Czas ten wykorzystasz na skoncentrowaniu się na samym sobie, swoich potrzebach i celach na przyszłość. Czeka cię także dużo spotkań ze znajomymi, w których ku swojemu zaskoczeniu będziesz uczestniczył z przyjemnością. Nie obędzie się także bez czasu spędzonego na świeżym powietrzu. Na spacerach miej przy sobie aparat, bo możesz być świadkiem niecodziennych wydarzeń.

Horoskop na majówkę 2023 - Byk

Twój długi weekend nie będzie zadowalający. Zamiast odpoczynku skupisz się na obowiązkach, które odkładałeś w nieskończoność. Każdą wolną chwilę przy nadmiarze pracy wykorzystaj najlepiej, jak potrafisz. Jeśli rozegrasz to wystarczająco dobrze, może chociaż twoje wieczory okażą się udane.

Horoskop na majówkę 2023 - Bliźnięta

W ostatnim czasie zaniedbałeś wiele osób, więc czas najwyższy to zmienić. Majówkę spędzisz w rodzinnym gronie, oddając się aktywnościom na świeżym powietrzu. Obędzie się bez sprzeczek, a długi weekend okaże się wymarzonym odpoczynkiem. W trakcie urlopu zadbaj jednak o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, aby nie nabawić się niepotrzebnej kontuzji.

Horoskop na majówkę 2023 - Rak

Przez kilka lawinowych decyzji majówkę spędzisz na odkładanym od miesięcy remoncie. Uważaj na nerwową atmosferę, przez którą możesz uczestniczyć w nikomu niepotrzebnej kłótni. Resztki wolnego czasu wykorzystasz na piesze wycieczki ze swoją drugą połówką. Pogoda będzie dla was wyjątkowo łaskawa, dlatego nie zapomnijcie kremu z filtrem.

Horoskop na majówkę 2023 - Lew

Zdecydujesz się na leniwy długi weekend, na który składać będzie się tylko sen, jedzenie i ulubione filmy. Twoją sielankę przerwą jednak niespodziewani goście, którzy postanowią wyciągnąć cię ze spokojnego zacisza własnego mieszkania. Ten weekend może okazać się bardziej interesujący, niż dotychczas myślałeś.

Horoskop na majówkę 2023 - Panna

W majówkę warto odnowić stare kontakty. Może to przynieść niespodziewane rezultaty. Oprócz miłego czasu spędzonego na spacerach i wypadach do kina odkryjesz nową pasję, jaką jest ogrodnictwo. Okaże się, że odnalazłeś najlepsze narzędzie do odstresowania przy twoim zabieganym trybie życia.

Horoskop na majówkę 2023 - Waga

Wolne dni spędzisz na samodoskonaleniu. Będziesz brał udział w rozmaitych kursach i oddasz się swojej największej pasji. Nadmiar wolnego czasu pod koniec urlopu zacznie cię nieco przytłaczać, przez co poczujesz duże napięcie. Musisz przezwyciężyć swój postępujący pracoholizm i nauczyć się odpoczywać.

Horoskop na majówkę 2023 - Skorpion

Nie daj się wciągnąć w niepotrzebny konflikt. Długi weekend spędź w towarzystwie ludzi, których cenisz i których lubisz. Nie musisz spędzać czasu z osobami, z którymi nie chcesz. Skup się na swoim wypoczynku, a twój organizm na pewno ci za to podziękuje, kiedy znowu będzie musiał wrócić na najwyższe obroty.

Horoskop na majówkę 2023 - Strzelec

Ktoś poważnie zburzy twój spokój i zszarga nerwy na przynajmniej kilka dni. Z tego powodu majówka okaże się niezbyt przyjemnym doświadczeniem. Postaraj się odciąć od tej negatywnej relacji, a pozwoli to przywrócić spokój i harmonię w twoim życiu.

Horoskop na majówkę 2023 - Koziorożec

Twoje planowane od dawna wakacje nareszcie dojdą do skutku. Warto było czekać na wymarzoną przygodę. Nawet niespodziewane zdarzenia zakończą się pozytywnie. Uważaj jednak na przypadkowo spotkane osoby. Nie wszystkim można z marszu zaufać.

Horoskop na majówkę 2023 - Wodnik

Będziesz na siebie zły, że nie korzystasz ze swojego wolnego w pełni, dlatego postanowisz dać się porwać wiosennemu szaleństwu. Podczas czasu wspólnie spędzonego ze znajomymi uważaj na swój budżet. Z twoim zapędem do wydawania pieniędzy po majówce stan konta może zaboleć. W tym przypadku postaw na rozsądek, a sam sobie za to podziękujesz.

Horoskop na majówkę 2023 - Ryby

Niestety twoja praca nie pozwala ci na dodatkowe wolne nawet w majówkę. Kiedy twoi znajomi będą na grillu, czy pieszych wycieczkach, ty w tym czasie wypełniać będziesz swoje obowiązki. Nie przejmuj się. Wolne odbierzesz w innym terminie, kiedy parki będą mniej zatłoczone.

