Co zrobić, żeby koperek wykiełkował szybciej? Zastosuj jeden prosty trik, a wyrośnie ekspresowo

Koperek to jedna z najpopularniejszych roślin, bez której trudno wyobrazić sobie wiele potraw należących do kuchni polskiej. Jest łatwy w uprawie, dlatego można go hodować zarówno w ogródkach, jak i mniejszych doniczkach. Koperek wschodzi po około 14 dniach od zasiania, jednak istnieje prosty sposób, który jest w stanie znacznie przyspieszyć ten proces. Dowiedz się, jak możesz skrócić czas kiełkowania koperku do nawet czterech dni.

Uprawa koperku. Jak prawidłowo siać koper ogrodowy?

Koperek, czyli inaczej koper ogrodowy najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych o umiarkowanej wilgotności. Najlepiej, aby był osłonięty od wiatru, jednak co do gleby nie ma zbyt wygórowanych wymagań. Nie potrzebuje także szczególnej pielęgnacji. Najważniejsze jest jednak regularne podlewanie, gdyż roślina ta nie jest odporna na suszę. Siew kopru można zacząć już po 15 kwietnia. Nasiona można wysiewać wprost do gruntu od wiosny, co około 2 tygodnie, aż do jesieni. Dzięki temu otrzymujemy gwarantowany zbiór przez niemal cały rok. Po każdym wysiewie ziemię należy lekko przyklepać i obficie podlać. Trzeba również pamiętać, że koperek rozsiewa się także sam.

Jeżeli zdecydujemy się na uprawę koperku w doniczce, do tego celu należy użyć takiej, której średnica nie jest mniejsza niż 12 cm. W przeciwnym razie gleba zbyt szybko tracić będzie zarówno wilgotność jak i składniki pokarmowe, co negatywnie wpłynie na wzrost roślin, a w skrajnych przypadkach spowoduje nawet ich obumarcie. Wysiany koperek na głębokości około 1-2 cm powinien zacząć kiełkować po około 2 tygodniach.

Prosta metoda na szybsze kiełkowanie koperku

Proces wzrostu koperku można jednak skutecznie przyspieszyć. Aby to zrobić, potrzebujemy jedynie szmatki oraz wody. Nasiona kopru ogrodowego umieszczamy na szmatce, którą następnie należy zawiązać w supeł. Można wykorzystać także woreczek wykonany z tkaniny. Nasiona owinięte materiałem zanurzamy w gorącej wodzie o temperaturze około 50-60 st. C na 2 minuty. Następnie przekładamy je na 2 dni do naczynia z zimną wodą. W ciągu tego czasu trzeba ją regularnie wymieniać. Po dwóch dniach wyciągamy nasiona z wody. Przed zasianiem należy dokładnie je wysuszyć. Tak przygotowane nasiona powinny wykiełkować już po 4 dniach.