Pierzesz buty w pralce? Tylko pięć zasad, by zrobić to poprawnie [PORADNIK]

Nie każdy rodzaj obuwia "lubi się" z pralką. Do prania w ten sposób nie nadają się m.in.: buty zamszowe, skórzane, buty na obcasie, buty ozdobione koralikami, cekinami, łańcuchami i nitami, a także buty trekkingowe lub takie, które mają membrany albo jakieś specjalistyczne pianki czy żele amortyzujące. Przez nieodpowiednie pranie mogą one utracić swoje właściwości. Łatwo też w ten sposób uszkodzić dane obuwie.

Pranie butów w pięciu krokach. O tych zasadach warto pamiętać

Prać w pralce można przede wszystkim buty z tkaniny, głównie obuwie sportowe: sneakersy, trampki itp. Warto przy tym pamiętać o kilku zasadach:

Na początek trzeba oczyścić buty z piasku czy błota lub innych większych elementów, które mogłyby uszkodzić pralkę. Należy wyciągnąć sznurowadła i - jeśli to możliwe - wkładki butów. Najlepiej zrezygnować z wirowania albo ustawić najniższe obroty. Nie powinno się używać płynu do zmiękczania, bo przez to buty mogą stracić swój kształt. Trzeba ustawić odpowiednią temperaturę wody (najlepiej sprawdzić na metkach butów, jaka temperatura będzie w porządku i nie doprowadzi np. do rozpuszczenia kleju) i delikatny program do prania ręcznego.

Niektórzy dla ostrożności wkładają dodatkowo do pralki koc lub ręczniki, bo dzięki temu buty nie obijają się tak mocno w bębnie. Radzą też spakować buty do specjalnego siateczkowego worka na pranie, co zapewni butom jeszcze większe bezpieczeństwo.

Jak wysuszyć buty po praniu?

Jeśli nie masz w domu specjalnej suszarki do butów, możesz spróbować osuszyć obuwie zwykłą suszarką do włosów. Nie ustawiaj jednak zbyt wysokiej temperatury. Po wstępnym suszeniu włóż do butów zwinięte gazety, a następnie rozłóż buty płasko w suchym i ciepłym pomieszczeniu. Wyciągnij ich języki do przodu, aby wyschły szybciej. Sznurowadła susz oddzielnie.