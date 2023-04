Horoskop dzienny - poniedziałek 24 kwietnia 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Codzienność Baranów stanowi szereg następujących po sobie obowiązków i nie inaczej będzie tym razem. Początek tygodnia to zawsze nawał spraw do załatwienia, jednak dzięki umiejętnościom organizacyjnym zawsze udaje ci się wszystko ze sobą pogodzić. Tym razem w twoją rutynę wkradnie się wiele pozytywnych emocji spowodowanych nieoczekiwanym splotem wydarzeń.

Horoskop dzienny - Byk

Zazwyczaj energiczne i emocjonalne Byki kolejny tydzień rozpoczną słabym zapałem do pracy. Brak energii będzie doskwierał im przez cały dzień, sprawiając, że ich głównym obszarem zainteresowania stanie się oczekiwanie na ostatni dzwonek w szkole lub godzinę zakończenia zmiany. Nie bądźcie jednak dla siebie zbyt surowi - słaba forma spowodowana jest przemęczeniem, które należy odespać.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

W środowisku Bliźniąt nieoczekiwanie pojawi się nowa osoba, która namiesza w dotychczasowych relacjach. Może to być nowy kolega z pracy, znajomy znajomego, członek paczki przyjaciół czy partner kogoś z naszego otoczenia. Ktokolwiek by to nie był, właśnie nadepnął wam na odcisk, zgarniając całą uwagę grupy.

Horoskop dzienny - Rak

Rodzinna natura Raków da o sobie znać, gdy jeden z waszych bliskich będzie wymagał wsparcia emocjonalnego ze względu na swoją obecną sytuację. Zaraz po skończeniu pracy pojedziecie do niego z radą i dobrym słowem. Jeśli należycie do grona osób samotnych wasza pomoc przyda się komuś o podobnym statusie.

Horoskop dzienny - Lew

Dużo przerw, mało starań obkupionych potem - to wizja poniedziałku dla Lwów. Sytuacja najprawdopodobniej pozwoli wam nie przemęczać się w godzinach pracy, przez co zyskacie trochę energii na później. Jeśli jednak z własnej woli postanowicie zignorować ciążące na was obowiązki, może mieć to nieprzyjemne konsekwencje.

Horoskop dzienny - Panna

W miniony weekend bawiłeś się świetnie na imprezie, dlatego dzisiaj dla równowagi musisz przysiąść do obowiązków domowych. Posprzątanie mieszkania lub wypranie i wyprasowanie ubrań nie będzie na początku przyjemną wizją, końcowo przyniesie ci jednak dozę satysfakcji. Jeśli nie mieszkasz sam, możesz liczyć na pomoc i dobrą zabawę przy porządkach.

Horoskop dzienny - Waga

Wagi rzadko kiedy działają bez wcześniej ściśle określonego planu, dlatego gdy lista obowiązków na poniedziałek posypie się przez niezależne od ciebie wydarzenia, możesz wpaść w panikę. Próba ogarnięcia bałaganu powiedzie się tylko wtedy, gdy dasz sobie przestrzeń i przyzwolenie na niedoskonałości. To może być dla ciebie cenna lekcja o tym, jak destrukcyjny bywa perfekcjonizm, którym kierujesz się na co dzień.

Horoskop dzienny - Skorpion

Jeśli poniedziałek miałby swój własny zapach, dla zodiakalnych Skorpionów miałby on woń wolności. Duża część z was ma dziś wolne od pracy i z radością korzysta z szansy na beztroski odpoczynek. Przedstawiciele tego znaku zodiaku, którzy jednak mierzą się z obowiązkami, nie będą mieli problemu z ukończeniem wszystkiego na czas i zdążą skorzystać z pięknej pogody.

Horoskop dzienny - Strzelec

Każdy miewa czasem gorszy okres, a dla Strzelców liczył on sobie cały początek roku aż do teraz. Gdy problemy ze zdrowiem ustały, leczenie przyniosło efekty, a sytuacja w rodzinie się nieco uspokoiła, przedstawiciele tego znaku zodiaku mogą w końcu cieszyć się życiem. Patrząc na rozkwitające pąki kwiatów, zieleniące się drzewa czy błękit nieba nosisz w sobie słowo "wdzięczność".

Horoskop dzienny - Koziorożec

W każdej grupie jest ktoś, kto mierzy się z problemem nienadążania za innymi. W tym tygodniu to Koziorożec będzie miał pod górkę, próbując poradzić sobie z natłokiem zadań i wyzwań. Gdy poczujesz się słaby wiedz, że czasem krótka przerwa to jedyna słuszna rada na długotrwałą opieszałość.

Horoskop dzienny - Wodnik

Wodniki nie mają ostatnio dobrej passy. Poniedziałkowy poranek w niczym im nie pomoże, a wręcz dodatkowo zaszkodzi całej sytuacji. Uważajcie na starych znajomych, z którymi rozeszliście się w negatywnej atmosferze, gdyż mogą chcieć zemścić się za swoje krzywdy.

Horoskop dzienny - Ryby

Brak transparentności, tajemnice i reagowanie milczeniem w rozmowie doprowadziły Ryby do utraty regularnego kontaktu z ważną dla nich osobą. Gdy zajmując się swoimi sprawami w poniedziałkowe popołudnie, pomyślicie o niej, nie wahajcie się wykonać telefon. Podobno jak się chce, wszystko można naprawić.

