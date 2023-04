Przygotowane samodzielnie ogórki małosolne to niezastąpiony symbol lata. Najlepiej smakują te z przydomowego ogródka. Przepis i wykonanie są niezwykle proste. Najważniejsza jest jednak pewna złota zasada. Na każdy litr wody musi przypadać czubata łyżka soli. O czym jeszcze należy pamiętać przy przygotowywaniu idealnych ogórków małosolnych?

Jak zrobić idealne ogórki małosolne. Niezbędne składniki

Do przygotowania ogórków małosolnych potrzeba:

1 kilogram ogórków (na 1 litr zalewy) - powinny być małe lub średnie oraz możliwie jak najtwardsze,

zalewa - 1 łyżka soli na 1 litr wody,

korzeń chrzanu o długości około 10 cm (należy pokroić go na mniejsze kawałki),

6-7 ząbków czosnku,

5 gałązek kopru.

Idealne ogórki małosolne krok po kroku

Zanim zabierzemy się do przygotowania ogórków małosolnych, warto pamiętać o kilku zasadach. Niezbędna do przygotowania letniego smakołyku solanka powinna być wykonana ze świeżej wody, prosto z kranu. Nie trzeba jej uprzednio przegotowywać. Dzięki temu ogórki będą odpowiednio chrupiące, zdrowe i aromatyczne. Dodatkowo istotnym faktem jest, aby nie używać do kiszenia plastikowych naczyń. Najlepiej, aby naczynie wykonane było ze szkła bądź kamionki.

Sposób przygotowania: