Horoskop na tydzień 24-30.04 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop na tydzień - Baran

Księżyc pozytywnie wpłynie na twoje plany. Zaczniesz je stopniowo realizować. Pamiętaj, że małymi kroczkami dojdziesz w końcu do upragnionego celu. Czeka cię wiele ważnych rozmów. Zachowaj wewnętrzny spokój. Emocje nie będą wskazane.

REKLAMA

Zobacz wideo Najciekawsze odkrycia kosmiczne ostatnich lat

Horoskop na tydzień - Byk

To, co zasiałeś, zakwitnie, a ty w końcu zbierzesz plon. Da ci to ogrom satysfakcji. W końcu dopniesz swego - zarówno w pracy, jak i w domu. Poczujesz chwilowy spadek siły. Nie rezygnuj jednak z aktywności. Daj sobie czas.

Horoskop na tydzień - Bliźnięta

Osoby spod znaku Bliźniąt będą niespokojne. Zrozumieją, że to, za czym goniły, nie ma żadnego sensu. Szybko jednak staną na nogi i przystąpią do działania. Nie wstydź się prosić o pomoc. Prośba nie jest oznaką słabości.

Horoskop na tydzień - Rak

Przed osobami spod znaku Raka intensywny czas, dlatego zasługują na wypoczynek. Nie odkładaj relaksu na później, bo "później" może nigdy nie nadejść. Olśnisz ludzi swoim wdziękiem i oczarujesz wrodzoną skromnością.

Horoskop na tydzień - Lew

Lwy będą musiały zmierzyć się z nową rolą. Z jakim skutkiem? Okaże się pod koniec tygodnia. Mimo że poczujesz się przytłoczony natłokiem spraw, chęć jeszcze większych zmian cię nie opuści. Rutyna jest nie dla ciebie.

Kiedy sadzić truskawki? Wiele zależy od typu sadzonki

Horoskop na tydzień - Panna

Panna przewartościuje wiele spraw. Wyciszy się na wielu płaszczyznach. Dojdzie do wniosku, że chce być inaczej traktowana - zarówno w domu, jak i w pracy. Księżyc da jej siłę do działania. Nie chowaj problemów w kieszeń.

Horoskop na tydzień - Waga

Odezwie się osoba, która miała duży wpływ na twoje życie, a przede wszystkim serce. Uświadomisz sobie, ile popełniłeś błędów. Wyciągnij z tego odpowiednią lekcję, bo już pod koniec tygodnia będzie czekał na ciebie mały sprawdzian.

Horoskop na tydzień - Skorpion

Kłamstwo ma krótkie nogi. Nawet najgorsza prawda jest lepsza od zmyślanych historii. Nie zapominaj o tym. Zmierzysz się z nowymi obowiązkami i wzywaniami. Szef cię doceni, ale będziesz musiał się zaangażować i dać coś od siebie.

Horoskop na tydzień - Strzelec

Do twojego życia wkradnie się rutyna. Zaczniesz więcej wymagać od swojego partnera. Tylko, czy aby na pewno to dobra kolejność? Zastanów się, co ostatnio zrobiłeś dla innych. Jeśli nie masz sobie nic do zarzucenia, zacznij rozmawiać.

Horoskop na tydzień - Koziorożec

Tydzień dla Koziorożca minie pod znakiem pracy, a przede wszystkim stresu. Nabierz odrobinę dystansu do otaczającego cię świata. W natłoku spraw ktoś złoży ci intratną propozycję. Zamiast od razu ją odrzucać, przeanalizuj wszystkie "za" i "przeciw".

Retrogradacja Merkurego w Byku - kiedy wypada i co oznacza? Czego unikać w tym czasie?

Horoskop na tydzień - Wodnik

Nie rezygnuj ze swoich planów. Jeśli chciałeś wyjść na zakupy, dłuższy spacer, zorganizować krótką wycieczkę za miasto - zrób to. W pracy czeka cię zamieszanie. Nie potrwa długo. Szybko poradzisz sobie z kłodami, które będą rzucali ci pod nogi twoi znajomi.

Horoskop na tydzień - Ryby

Przed tobą napady melancholii. Nie martw się. Ryby są mistrzem w ich zapobieganiu, dlatego szybko zażegnasz złe myśli. Czeka cię również czas wewnętrznego wyciszenia i odnalezienia harmonii ducha. Pojawi się ktoś, kto odmieni twoje życie. Mimo smutku poczujesz spełnienie.

Więcej wróżb i horoskopów znajdziesz na horoskopy.gazeta.pl >>>