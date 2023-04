Wniosek o 500 plus najlepiej złożyć w kwietniu. Zostało coraz mniej czasu [TERMINY]

Rodzina 500 plus to rządowy program wprowadzony w 2016 roku. Świadczenie w wysokości 500 złotych przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia. Pieniądze przyznawane są każdej rodzinie - niezależnie od dochodu. O 500 plus należy wnioskować co roku. Nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się w czerwcu, a wnioski można składać od lutego. Wnioski przyjmuje i rozpatruje, a także wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

500 plus. Kiedy najlepiej złożyć wniosek? Kończy się czas

Wnioski o 500 zł na dziecko można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej. Jest to możliwe poprzez portal PUE ZUS, portal Ministerstwa Rodziny Emp@tia oraz bankowość elektroniczną. Pieniądze wypłacane są tylko na podany rachunek bankowy - nie ma możliwości wypłaty w gotówce. Po jakim czasie od złożenia wniosku możemy spodziewać się pieniędzy? To zależy od tego, kiedy go złożymy. Terminy podane na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wyglądają następująco:

od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.,

od 1 do 31 maja 2023 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca 2023 r.,

od 1 do 30 czerwca 2023 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2023 r.,

od 1 do 31 lipca 2023 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2023 r.,

od 1 do 31 sierpnia 2023 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia - do 31 października 2023 r.

Ministerstwo zastrzega, że jeśli chcemy zachować ciągłość świadczenia, konieczne jest złożenie wniosku maksymalnie do końca kwietnia. Jeśli złożymy go później, na pieniądze trzeba będzie zaczekać. "Przyznanie przez ZUS świadczenia wychowawczego - tak jak dotychczas - nie będzie wymagało wydania decyzji administracyjnej. Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie przyznane, to rodzic otrzyma informację o przyznaniu świadczenia, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na profilu na PUE ZUS - także w sytuacji, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia" - czytamy. W przypadku dzieci nowonarodzonych rodzic ma trzy miesiące na złożenie wniosku - wówczas dostanie wyrównanie od dnia narodzin dziecka. Świadczeniobiorcom przydzielana jest jedna stała data wypłaty, to: 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 lub 22 dzień miesiąca.