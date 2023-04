Początek wiosny to okres, w którym można już rozpocząć sadzenie niektórych rodzajów truskawek. Jednak nie należy wszystkich typów sadzonek traktować tak samo. Dobrze zatem wiedzieć, kiedy sadzić konkretne odmiany truskawek.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak mrozić owoce? Jak usunąć plamę z truskawek? Jak pozbyć się pestek z czereśni? Rozwiązujemy letnie problemy

Kiedy sadzić truskawki? Rodzaj sadzonki wpływa na termin sadzenia

Wiosna i jesień to pory roku, które dobrze nadają się do sadzenia wielu rodzajów truskawek. Jeżeli decydujemy się na sadzenie tych owoców, powinniśmy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Przy zakupie sadzonek warto zwracać uwagę na ich wygląd. Jeśli dostrzeżemy zażółcenia na liściach, uszkodzenia lub nieprawidłowo rozwinięty system korzeniowy, lepiej wstrzymać się z zakupem i poszukać innych, zdrowych sadzonek. Gdy już takowe nabędziemy, musimy posadzić je jak najszybciej, aby mogły dobrze się rozwijać. Trzeba również pamiętać o właściwym podlewaniu i nawożeniu truskawek.

Puławy. Złodzieje truskawek grasują po polach. Zniknęło 200 kg owoców

Do najbardziej popularnych typów sadzonek truskawek należą te z gatunku frigo. Znajdują się one w ofercie wielu sklepów ogrodniczych. Sadzonki typu frigo można sadzić od wczesnej wiosny aż do końca czerwca. Okres wzrostu tych sadzonek to 8-10 tygodni. A zatem już po około dwóch miesiącach można otrzymać z nich pierwsze owoce.

Ukraina. Wysypał na balkonie tonę ziemi, bo chciał uprawiać truskawki

Truskawki powtarzające owocowanie - dobre rozwiązanie dla tych, którzy chcą uprawiać owoce w domu

Dla tych, którzy chcą uprawiać truskawki w domu, dobrym rozwiązaniem będzie zakup odmian powtarzających owocowanie, takich jak Albion, Selva, czy też Ostara. Sadzonki tego rodzaju truskawek kwitną, rosną i owocują przez cały okres wiosenno-letni. Dlatego też ich uprawa pozwala cieszyć się smakiem truskawek nie tylko w szycie sezonu, ale znacznie dłużej.