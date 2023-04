Po wysłaniu do urzędu skarbowego rozliczenia PIT możemy otrzymać nadpłatę podatku lub jego niedopłatę - w tym drugim przypadku musimy wpłacić daną kwotę do urzędu. Kto i do kiedy może liczyć na zwrot podatku?



PIT 2022. Kiedy zwrot podatku?

Jeśli zależy nam na szybkim otrzymaniu zwrotu podatku, nie możemy zwlekać z wysłaniem wypełnionego druku PIT do urzędu skarbowego. Im szybciej wyślemy zeznanie podatkowe, tym szybciej otrzymamy należny nam zwrot. Niższe kwoty, do 5 tys. złotych, są automatycznie zwracane, co może trwać nawet kilka dni od wysłania zeznania.

Jeśli zależy nam na czasie, powinniśmy wysłać PIT w formie elektronicznej. Dzięki temu oczekiwanie na zwrot podatku skraca się z trzech miesięcy do 45 dni (licząc od kolejnego dnia po złożeniu deklaracji). Posiadacze Karty Dużej Rodziny czekają na zwrot podatku do 30 dni.

Warto też pamiętać, że "wszelkie opóźnienia ze zwrotem podatku mogą wynikać najczęściej z konieczności przeanalizowania i sprawdzenia przez urząd skarbowy błędnego rozliczenia. Gdy mamy do czynienia z sytuacją braku zwrotu podatku w obowiązujących terminach, podatnik ma prawo domagać się odsetek za każdy dzień opóźnienia zwrotu podatku" - przekazuje portal pit.pl.

PIT 2022. Gdzie sprawdzić zwrot podatku?

Jeśli wysłaliśmy deklarację PIT, możemy w prosty sposób sprawdzić, czy urząd skarbowy wysłał zwrot podatku. Należy zalogować się na stronie e-Urzędu Skarbowego. Dostępna jest tam zakładka "zwroty podatków", gdzie możemy uzyskać informacje o statusie zwrotu, dacie zwrotu czy wysokości nadpłaty.