Horoskop na tydzień 17-23 kwietnia [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop tygodniowy - Baran

Najbliższy tydzień może wydawać ci się początkowo wręcz nużący. Dni będą toczyć się spokojnie, w drugiej połowie może przyjść jednak zaskoczenie i to takie, którego nie będziesz w stanie przewidzieć. Co to dla ciebie oznacza? Wiele zależy tutaj od podjętych przez ciebie kroków. Staraj się więc podchodzić do sprawy spokojnie i nie działać zbyt pochopnie, by lepiej ocenić sytuację.

Horoskop tygodniowy - Byk

W końcu odżyjesz! Ostatnie tygodnie mogły być dla ciebie nieco frustrujące. W dodatku aura nie sprzyjała lepszemu nastrojowi. To wszystko to na szczęście już przeszłość. Passa będzie ci sprzyjać, dlatego nie wahaj się, lecz działaj odważnie!

Horoskop tygodniowy - Bliźnięta

To może nie być najlżejszy tydzień. Staniesz przed nie lada wyzwaniem, które przetestuje cię nieco na kilku polach. Najważniejsze przy tym, by nie dać ponieść się emocjom i zbyt pochopnym działaniom. Na resztę nie masz wpływu, ale jeśli odpowiednio sprawę rozegrasz, szybko da ci o sobie zapomnieć.

Horoskop tygodniowy - Rak

Powoli wejdziesz w okres dużych zmian. Początkowo mogę one nie być jeszcze zbyt mocno widoczne - te pojawią się właśnie w najbliższych dniach. Z czasem zmiany nabiorą jednak rozmachu. Postaraj się powoli do nich przygotowywać.

Horoskop tygodniowy - Lew

Możliwe, że straciłeś już nadzieję w pewnej kwestii. Ten tydzień pokaże ci, że jednak wcale nie wszystko stracone. Po ostatnich niepowodzeniach sprawy w końcu zaczną się układać. Dlatego bądź dobrej myśli!

Horoskop tygodniowy - Panna

Możliwe, że w pierwszej połowie tygodnia przyjdzie ci się zmierzyć z pewnym niepowodzeniem. Nie będzie to jakaś spektakularna porażka, dlatego nie przywiązuj do niej zbyt wiele uwagi - choć pewną nauczkę na pewno warto wyciągnąć. W weekend możesz natomiast liczyć na niespodziankę, którą przyniesie ci twoje życie uczuciowe.



Horoskop tygodniowy - Waga

W najbliższym tygodniu będzie cię nosić. Będziesz nieco nabuzowany i skory do kłótni. Postaraj się jednak nie eskalować konfliktów. Każdy miewa gorsze okresy, ale nie powinniśmy przelewać frustracji na innych. Jeśli nie umiesz sobie lepiej poradzić, rozważ kilkudniową izolację od bliskich. Po kilku dniach lepsze samopoczucie powinno wrócić.

Horoskop tygodniowy - Skorpion

Możliwe, że swoim dość nieodpowiedzialnym zachowaniem nagrabisz sobie u bliskiej osoby. Postaraj się wykorzystać najbliższe dni na poprawę sytuacji. By ta jednak nastąpiła, musisz naprawdę wczuć się w jej perspektywę i zdać sobie sprawę z własnych błędów.

Horoskop tygodniowy - Strzelec

Na początku tygodnia może doskwierać ci samotność i pogorszone samopoczucie. To dobry czas na mobilizację i zwiększenie nacisku na aktywności poza domem. Przeanalizuj, co dzieje się w twojej okolicy i postaw na kilka pomysłów, których do tej pory nie było ci dane spróbować.

Horoskop tygodniowy - Koziorożec

Pierwsza połowa tygodnia szykuje się dość intensywnie. Na twojej głowie spiętrzy się kilka spraw do załatwienia. Na szczęście już w drugiej połowie tygodnia nadejdzie chwila wytchnienia. Prawdziwie odpocząć uda ci się jednak dopiero w weekend.

Horoskop tygodniowy - Wodnik

Nowy tydzień powita cię dość dużą informacją. Możliwe, że kolejne dni upłyną ci pod znakiem oswajania się z nią i przygotowywaniem na nadejście nowych obowiązków. Weekend zapowiada się natomiast dużo spokojniej.

Horoskop tygodniowy - Ryby

Pewne myśli nie będą dawać ci spokoju, a to oznacza, że czas się z nimi zmierzyć i podjąć pewne stanowcze kroki. Dobrze przemyśl wszystkie możliwości, a gdy podejmiesz decyzję, bądź nieustępliwy w swoich dążeniach.



