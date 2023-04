Horoskop dzienny - sobota 15 kwietnia 2023 [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Czeka cię miłe spotkanie ze znajomymi. Pewna osoba będzie próbowała jednak wyciągnąć od ciebie trochę plotek. Nie daj się namówić i zachowaj sekrety dla siebie. Przynajmniej dopóki zainteresowany sam nie zdecyduje się na wyjaśnienia.

REKLAMA

Zobacz wideo Nie wyrzucaj fusów od kawy. Zobacz, do czego mogą ci się przydać

Horoskop dzienny - Byk

Marzysz o odpoczynku, jednak sobota zdecydowanie nie będzie dniem na leniuchowanie, a przynajmniej jej pierwsza część. Zapowiada się sporo do ogarnięcia. Wieczorem jednak będziesz miał okazję spotkać się z dawno niewidzianymi znajomymi. Czeka cię naprawdę miły czas.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

W sobotę będziesz dosłownie promieniować urokiem osobistym. Ktoś może wyznać ci swoje uczucia, co nieco cię zaskoczy. Postaw na delikatność i nie rań uczuć innych, ale nie dawaj im też złudnej nadziei.

Horoskop na weekend 15-16 kwietnia dla wszystkich znaków zodiaku

Horoskop dzienny - Rak

Znajdź dziś czas na to, by pozbyć się niepotrzebnych przedmiotów, które niepotrzebnie zabierają ci przestrzeń. Może części z nich warto znaleźć nowych właścicieli? Dodatkowa kasa w końcu zawsze się przyda.

Horoskop dzienny - Lew

Poczujesz dziś, że masz ochotę wprowadzić do swojego życia coś nowego. Może nietypowa aktywność fizyczna? Nie wmawiaj sobie, że wiek cię ogranicza. Możesz więcej, niż ci się wydaje, wystarczy tylko, że w to uwierzysz.

Horoskop dzienny - Panna

Niedawne odwiedziny u bliskich uświadomiły ci, jak bardzo tęsknisz za kontaktem ze zwierzętami. Jeśli nie masz warunków lub boisz się, że nie podołasz wychowaniu pupila, może zacznij udzielać się jako wolontariusz?

Horoskop dzienny - Waga

Pewien Baran ma do ciebie słabość, jest jednak nieco onieśmielony twoją przebojowością. Zrób pierwszy krok, a dalej pójdzie jak z płatka. Ta znajomość może być obiecująca. Problemy z bólem pleców? Zacznij się więcej ruszać, a na pewno odczujesz ulgę.

Po co stuka się w kapelusz grzyba? To warto wiedzieć

Horoskop dzienny - Skorpion

Kolejne zadania wypełniają ci każdą chwilę dnia - tak będzie również w sobotę. Próżno szukać chwili na odpoczynek, ale tobie to akurat szczególnie nie przeszkadza. Nie zapominaj jednak, że każdy potrzebuje regeneracji, nie można ciągle być na pełnych obrotach.

Horoskop dzienny - Strzelec

Zajmiesz się dziś domowymi obowiązkami, które od dawna odkładałeś na później. Wiosenna pogoda będzie w sam raz, by wziąć się za sprzątanie ogródka, który przez zimę, zdążył się dość mocno zaniedbać.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Ostatnio nieco zaniedbałeś kontakty z przyjaciółmi. Może pora to naprawić? Weekend to idealna okazja do wspólnego wyjścia i nadrobienia straconego czasu. Doceń też bliskich, ostatnio nieźle dałeś im w kość.

Horoskop dzienny - Wodnik

Będziesz dziś pragnął, by uwaga innych skupiała się tylko na tobie. Uważaj, możesz tym zniechęcić do siebie wiele osób. Każdy chce być wysłuchany, zamiast słuchać tylko o twoich historiach i przygodach.

Horoskop dzienny - Ryby

Poczujesz dziś potrzebę spędzenia czasu wyłącznie ze sobą. Nie bój się odmawiać wyjścia na miasto. Nie warto się zmuszać, jeśli będziesz się lepiej czuł w samotności.

Więcej wróżb i horoskopów znajdziesz na: horoskopy.gazeta.pl.