Horoskop na weekend 15-16 kwietnia [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop na weekend - Baran

Osoby spod znaku Barana cechuje siła. Czasem jest warto odpuścić. W weekend czekają cię trudne rozmowy z najbliższymi. Nie działaj pod wpływem emocji, a wyjdziesz z nich obronną ręką. Jeśli potrzebujesz rady, zadzwoń do Raka.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak pozbyć się kamienia z kabiny prysznicowej? Oto domowy sposób bez detergentów

Horoskop na weekend - Byk

W weekend czeka cię wiele niespodzianek - prezentów, zaskakujących telefonów i wizyt. Dwa dni szybko miną, ale ty w nowy tydzień wejdziesz pełny energii. Uważaj na osoby spod znaku Wodnika. Będą próbowały podciąć ci skrzydła.

Horoskop na weekend - Bliźnięta

Niepotrzebnie obawiałeś się konfliktów. Nikt nie będzie w stanie wyprowadzić cię z równowagi. Zamiast tego wykażesz się dużym doświadczeniem i dojrzałością emocjonalną. Skorzystaj z dobrej pogody i wprowadź do swojego życia choć odrobinę aktywności fizycznej.

Horoskop na weekend - Rak

Osoby spod znaku Raka zasługują na odpoczynek. Zobacz, czy w twojej okolicy nie ma wydarzenia, które mogłoby cię zainteresować. Swój wolny czas spędzisz z najbliższymi. Nie daj sobie jednak wejść na głowę.

Komunia 2023. Ile dać do koperty? Kto powinien wręczyć najwięcej?

Horoskop na weekend - Lew

Przypilnuj portfel i przeanalizuj swoje wydatki, bo w najbliższym czasie czeka cię ich sporo. Nie działaj pod wpływem chwili. Może się to źle skończyć. Jeśli będziesz potrzebował porady, zwróć się do osoby spod znaku Wodnika. Przefiltruj wszystkie wskazówki.

Horoskop na weekend - Panna

Czeka cię niezapomniany weekend. Będziesz mógł liczyć na dobrą zabawę w gronie najbliższych przyjaciół. Nie obawiaj się, że coś może wymknąć się spod kontroli. Idź na całość i pozwól sobie na odrobinę szaleństwa.

Horoskop na weekend - Waga

Będziesz stroił fochy, co wzbudzi irytację twojego otoczenia. Negatywne emocje przekuj w pozytywne wibracje, a przede wszystkim przygotuj się na to, co przyniosą ci najbliższe dni. Posłuchaj osoby spod znaku Koziorożca. Jej opanowanie dobrze na ciebie wpłynie.

Horoskop na weekend - Skorpion

Czeka cię sporo zmian i wyzwań. Czy podejmiesz próbę i zmierzysz się z problemami? Tak. Co więcej, wszystko ułoży się po twojej myśli. Nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Jeśli się jednak wahasz, zrób bilans zysków i strat.

Horoskop na weekend - Strzelec

Osoby spod znaku Strzelca czeka ogromny rollercoaster. Będą musiały się sprawdzić w nowej roli. Mimo że poczują się przytłoczone natłokiem spraw, chęć jeszcze większych zmian ich nie opuści. Zadbają o swoje zdrowie i kondycję fizyczną.

Jak i kiedy siać ogórki do gruntu? Najlepiej przeczekać zimnych ogrodników

Horoskop na weekend - Koziorożec

Koziorożcom weekend minie pod znakiem pracy. Nie zajmą się jednak zawodowymi obowiązkami, a domowymi. Przyszedł też czas, by przeanalizować miniony kwartał i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Wiele stresów było niepotrzebnych.

Horoskop na weekend - Wodnik

Weekend da ci lekcję, która zostanie z tobą na długie lata. Niepotrzebnie staniesz się waleczny. Poskrom swoje emocje, a przede wszystkim humory. Czeka cię czas wewnętrznego wyciszenia i odnalezienia harmonii ducha.

Horoskop na weekend - Ryby

Jeśli od dawna chciałeś coś zrobić, ale wciąż nie tego nie ruszyłeś, ten weekend to dobry moment, aby pójść do przodu. Oddziel przeszłość grubą kreską. W realizacji celów pomogą ci przyjaciele. Podziękuj im za to, co dla ciebie robią.

Więcej wróżb i horoskopów znajdziesz na: horoskopy.gazeta.pl.