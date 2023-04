Dlaczego stukamy w kapelusz grzyba? Każdy grzybiarz powinien to robić z trzech powodów

Wybierając się na grzybobranie, warto znać nie tylko poszukiwane przez nas gatunki, ale również kilka zasad związanych z tą aktywnością. Należą do nich, chociażby sposoby wyjęcia grzyba z ziemi, które pozwolą nam ochronić pozostałą w niej grzybnię. Niezwykle ważną praktyką jest również poklepywanie kapelusza borowika przed włożeniem go do koszyka.

Dlaczego stukamy w kapelusz grzyba? To sposób na rozsiew zarodników

Wytrawni grzybiarze są świadomi budowy okazów, które zabierają ze sobą do domu, dlatego stosują metodę stukania w kapelusz. Wszystko z powodu zarodników grzybów, które znajdują się na jego spodzie w rurkach lub blaszkach. Jeśli po wyjęciu grzyba z ziemi (najlepiej, żeby nie został jeszcze przez nas "wykręcony") popukamy w jego czubek, doprowadzimy do uwolnienia i rozprzestrzenienia się zarodników. W ten sposób zwiększamy szansę na ponowne pojawienie się grzybów w tym samym miejscu w nowym sezonie.

Stukanie w kapelusz grzyba. Ten sposób służy również nam

Pukanie w czubek grzyba jest korzystne także dla samego grzybiarza. Po twardości i dźwięku kapelusza jesteśmy bowiem w stanie stwierdzić, czy jest on zdrowy i co za tym idzie, nadaje się do spożycia. Zdrowy okaz zabrzmi podobnie do stukanego arbuza, a przy tym będzie stosunkowo twardy i mięsisty. Jeśli kapelusz jest miękki i nie wydaje żadnego dźwięku przy kontakcie z naszymi dłońmi, najprawdopodobniej jest stary lub robaczywy. W takim przypadku lepiej pozostawić go w lesie. Poklepywanie w kapelusz pomaga pozbyć się także powierzchownych zabrudzeń i ewentualnych robaków.