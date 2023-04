Jak wyczyścić złoto? Już kilka kropel tego produktu przywróci biżuterii dawny blask

Jasnozielony, brunatny lub szary nalot, pojawiający się z czasem na złotych przedmiotach, to efekt korozji zawartego w nich stopu miedzi. Nieestetyczne plamy nazywane patyną można jednak łatwo usunąć, przywracając biżuterii charakterystyczny połysk. Z pomocą przychodzi nam produkt obecny w każdej kuchni. Przedstawiamy domowe sposoby na wyczyszczenie złota.

Jak wyczyścić złoto? Ten środek znajdziesz w każdej domowej kuchni

W myśl zasady, że najlepsze są najprostsze rozwiązania, warto skorzystać z tego, co już mamy pod ręką. Płyn do mycia naczyń stanowiący podstawowe wyposażenie każdej kuchni świetnie sprawdzi się nie tylko w szorowaniu brudnych talerzy, ale i pomoże pozbyć się brzydkiego osadu z ulubionego naszyjnika czy kolczyków. Do miski z ciepłą wodą dodajemy kilka kropel płynu, a następnie zostawiamy zanurzoną w niej biżuterię na około 15 minut. Po tym czasie możemy wytrzeć ją miękką szczoteczką i delikatnie wypolerować ściereczką.

Podobny efekt uzyskamy, wyciskając do miski sok z cytryny. Zabrudzona biżuteria powinna pozostać w niej przez około 20 minut, a następnie trafić na ścierkę do kilkugodzinnego wyschnięcia. Po opłukaniu w letniej wodzie możemy znów cieszyć się naszym ulubionym dodatkiem.

Domowe sposoby na czyszczenie złota. Pasta idealna na największe zabrudzenia

Gdy nalot na naszym pierścionku lub innym złotym elemencie jest starszy i charakteryzuje się grubą warstwą, bardziej odpowiednie będzie użycie silniejszego środka na bazie sody oczyszczonej. Łącząc ją z odrobiną wody, uzyskamy papkę gotową do nałożenia na biżuterię. Po pozostawieniu jej na złotej powierzchni przez około 20 minut możemy zabrać się za polerowanie miękką ściereczką i opłukanie z resztek preparatu. Nasza biżuteria będzie wyglądać jak nowa i odzyska swój dawny blask.