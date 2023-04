Komunia 2023. Ile dać do koperty? Kto powinien wręczyć najwięcej?

Od lat tradycją są prezenty wręczane dzieciom z okazji przyjęcia przez nie po raz pierwszy sakramentu komunii świętej. Dawniej były to różańce, medaliki i symbole religijne. Dziś prezenty to nowoczesne gadżety, jak smartfony czy hulajnogi elektryczne. Nadal jednak najpopularniejszym prezentem pozostają pieniądze, które dziecko lub rodzice w jego imieniu mogą spożytkować w dowolny sposób. Jaka kwota podarowana z tej okazji w kopercie będzie odpowiednia? Dużo zależy od tego, kto wręcza dziecku prezent.

Pieniądze praktycznym prezentem w dniu Pierwszej Komunii

Mimo że Pierwsza Komunia Święta jest wydarzeniem religijnym, w którym prezenty nie powinny grać głównej roli, nikt nie chce, aby w tym ważnym dniu dziecko nie zostało obdarowane. Większość gości decyduje się na prezent w postaci określonej sumy pieniędzy. Jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie, dzięki któremu mamy pewność, że prezent będzie trafiony. Dziecko będzie mogło przeznaczyć gotówkę na swój wymarzony zakup, wyjazd czy dowolnie wybrany cel. Zdarza się, że rodzice informują gości, którzy mają pojawić się na uroczystości, na co zostaną przeznaczone zebrane tego dnia przez dziecko pieniądze.

Pierwsza Komunia Święta. Czyje są pieniądze z komunii?

Ile dać do koperty? Kto powinien wręczyć najwięcej?

Konkretne kwoty, jakie powinny pojawić się w kopertach, nie są odgórnie ustalone. Zależą od wielu czynników. Po pierwsze ważny jest stopień pokrewieństwa z dzieckiem przystępującym do komunii. Inną kwotę powinni włożyć do koperty np. dziadkowie, a inną dalekie kuzynostwo. Przyjęło się, że największe sumy wręczane są przez rodziców chrzestnych, a także przez rodziców i dziadków właśnie.

Rodzice chrzestni dziecka do koperty wkładają od 500 do nawet 1500 złotych. Kwota zależy m.in. od tego, czy chrzestni decydują się także na dokupienie dodatkowego prezentu. Dziadkowie w swoich kopertach zazwyczaj wręczają sumę od 300 do 500 złotych. Z kolei dalsi członkowie rodziny od 200 do 400 złotych.

Najistotniejszą kwestią podczas decyzji o tym, ile powinno znaleźć się w kopercie, jest jednak prywatny budżet. Dziecku powinno wręczać się taką sumę, na jaką nas stać. Nierzadko zdarza się, że oczekiwania rodziców czy samego dziecka przekraczają finansowe możliwości bliskich. Warto jednak pamiętać, że w tym dniu nie chodzi o pieniądze, a o poświęcony dziecku czas oraz okazane wsparcie w ważnym dla niego dniu.