Horoskop dzienny - poniedziałek 10 kwietnia [Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby]

Horoskop dzienny - Baran

Poniedziałek będzie idealnym dniem dla artystów i badaczy spod znaku Barana. Nie zabraknie ci inspiracji i bodźców do odkrywania świata lub nowych form wyrazu. Nie zaprzepaść tej szansy!

Horoskop dzienny - Byk

Jeśli dotąd nie narzekałeś na nadmiar pieniędzy, to spodziewaj się niedługo pogrubienia portfela. Może to być długo wyczekiwana podwyżka lub niespodziewana wygrana. W poniedziałek nie zabraknie ci powodów do radości.

Horoskop dzienny - Bliźnięta

Często zdarza się, że boisz się podjąć inicjatywę lub zabrać głos, by nie zostać odrzuconym. W poniedziałek zostaniesz w końcu wysłuchany i, co więcej, twoja opinia zyska spore poparcie, a to postawi cię w bardzo korzystnym świetle.

Horoskop dzienny - Rak

W poniedziałek spotkasz osobę, która nie będzie szczędzić uszczypliwych komentarzy pod twoim adresem. Będzie ci zatem potrzebna niemal anielska cierpliwość, którą wynagrodzi dopiero spokojny, sprzyjający relaksowi wieczór.

Horoskop dzienny - Lew

Odnajdziesz w sobie pokłady motywacji i chęci do działania, których w ostatnim czasie tak bardzo ci brakowało. Zechcesz odnowić relacje z osobą, której nie widziałeś od bardzo dawna. Niestety, nie zanosi się na deszcz pieniędzy.

Horoskop dzienny - Panna

Coś, czego bardzo oczekujesz, a co ma stać się w poniedziałek, nie spełni do końca twoich standardów, ale nie załamuj się, bo to tylko takie pierwsze wrażenie. Po czasie bardzo docenisz ten mały przewrót w twoim życiu. Możesz spodziewać się miłego prezentu od kogoś, kto jest w tobie zakochany.

Horoskop dzienny - Waga

Poczujesz dziś chęć na kuchenne eksperymenty i wyczarujesz same smakowitości. Twój kulinarny talent zachwyci rodzinę i przyjaciół. Może pora pomyśleć o własnej knajpce? Gwiazdy przewidują, że świetnie byś sobie z tym poradził.

Horoskop dzienny - Skorpion

Niespodziewanie wejdziesz w rolę powiernika osoby, która dotychczas nie była ci szczególnie bliska. Jej wylewność nie będzie jednak ani denerwująca, ani przytłaczająca. Wręcz przeciwnie - wzbudzi w tobie szczerą sympatię i chęć kontynuowania znajomości.

Horoskop dzienny - Strzelec

To zdecydowanie będzie twój dzień! Przez cały poniedziałek będziesz zarażać bliskich optymizmem i pogodą ducha. A żeby było jeszcze milej... dowiesz się, że czekają na ciebie spore pieniądze.

Horoskop dzienny - Koziorożec

Spędzisz udany dzień w towarzystwie najbliższych. Usłyszysz jednak plotkę, której absolutnie nie powinieneś podawać dalej - wkrótce okaże się, że to zwyczajna bzdura. Zatem trzymaj język za zębami, bo inaczej bardzo się komuś narazisz!

Horoskop dzienny - Wodnik

Koniecznie zapisz sobie gdzieś, co przyśniło ci się zeszłej nocy. Sen ten może dać ci ważną wskazówkę dotyczącą wyboru, przed którym wkrótce staniesz, albo - kierunku, w którym powinieneś podążać w tym tygodniu.

Horoskop dzienny - Ryby

Stare przysłowie o rybach wcale nie mówi prawdy... Masz głos i to dość silny, żeby przeciwstawić się wszystkim nieprzyjaznym osobom, które stanęły ci na drodze. Cokolwiek dziś postanowisz zrobić, na pewno ci się uda. Walcz o siebie.



