Rezurekcja jest to uroczysta msza, którą odprawia się w Niedzielę Wielkanocną. Podczas nabożeństwa wierni świętują zmartwychwstanie Jezusa. Co roku rezurekcji towarzyszy procesja. Termin jej odprawiania jest jednak indywidualnie ustalany przez każdą parafię. Odpowiadamy, czy uczestnictwo w rezurekcji jest obowiązkowe i kiedy trzeba iść do kościoła.

Co to jest rezurekcja? Kiedy jest odprawiana?

Rezurekcja w Niedzielę Wielkanocną odprawiana jest o godzinie 6:00 rano. Nabożeństwo to połączone jest z procesją, podczas której wierni wraz z duchownymi oraz służącymi na mszy ministrantami okrążają kościół, a po powrocie do świątyni ustawiają odkryty krzyż obok ołtarza oraz monstrancję na ołtarzu. Na zakończenie pochodu religijnego śpiewa się uroczyste pieśni, odmawia modlitwę i otrzymuje błogosławieństwo. Procesja rezurekcyjna w części parafii odprawiana jest w nocy w Sobotę Wielkanocną. Wówczas stanowi ona zakończenie Wigilii Paschalnej. W innych parafiach procesja odbywa się o świcie w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

Czy trzeba uczestniczyć w mszy rezurekcyjnej?

Zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego obowiązkiem każdego katolika jest czynne uczestnictwo w eucharystii zarówno w każdą niedzielę, jak i w każde święto nakazane, którym jest także Wielkanoc. Przepisy Kościelne nie precyzują jednak konkretnej Eucharystii, w której należy uczestniczyć. Oznacza to, że wierny może wybrać sobie dowolną mszę sprawowaną w trakcie Niedzieli Wielkanocnej. Taką mszą może być msza rezurekcyjna. Po uczestnictwie w tym nabożeństwie nie trzeba kolejny raz iść w Wielkanoc do kościoła.

Jeżeli wierny zdecyduje się wziąć udział w Wigilii Paschalnej odprawianej w sobotę, również nie ma obowiązku uczestniczyć we mszy odprawianej kolejnego dnia. Nabożeństwo Wigilii Paschalnej wg. Kościoła katolickiego przynależy już do Niedzieli Wielkanocnej. Inaczej sprawa ma się z procesją. Procesja rezurekcyjna nie jest mszą. Jak poinformował portal msze.info "uczestnicząc wyłącznie w pochodzie religijnym, nie spełniamy swojego obowiązku udziału we mszy świętej". Oznacza to, że mimo udziału w sobotniej procesji wierni nadal zobowiązani są do uczestnictwa w niedzielnym nabożeństwie. Taka nieobecność może skutkować grzechem ciężkim.