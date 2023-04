Wielkanoc 2023. Godziny otwarcia sklepów w Wielką Sobotę. Gdzie udać się na zakupy?

Według przepisów prawa Wielki Czwartek oraz Wielki Piątek nie są uważane za dni ustawowo wolne od pracy, co jest jednoznaczne z obowiązywaniem wtedy normalnych godzin otwarcia placówek handlowych. Sprawa komplikuje się dopiero w przypadku Wielkiej Soboty, która zakłada ograniczenia w harmonogramie działania sklepów. Dokupienie potrzebnych nam produktów będzie jednak najtrudniejsze w Wielką Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny.

Zakupy w Wielką Sobotę. Do której godziny sklepy będą otwarte?

Tegoroczna Wielka Sobota przypadająca na 8 kwietnia nakłada na dyskonty ograniczenia związane z godzinami ich otwarcia. Znaczna większość sklepów zamknie się szybciej, niż miałoby to miejsce w normalne dni robocze, przez wzgląd na zakaz handlu obowiązujący po godzinie 14:00. Do godziny 13:00 zakupy będziemy mogli zrobić w takich sieciach jak: Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Carrefour czy Stokrotka. Nieco później, bo o 13:30 zamknie się Biedronka. Najwięcej czasu na uzupełnienie zawartości kuchennych szafek da nam Stokrotka Express, której deklarowana godzina zamknięcia to 13:45. Żabka oraz inne mniejsze sklepy działające na zasadzie franczyzy swoje godziny otwarcia w tym dniu uzależniają od decyzji właścicieli.

Zakupy w Wielkanoc 2023. Gdzie i w jakich godzinach?

O zakupy najtrudniej będzie w Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny. W te dni zarówno galerie jak i duże supermarkety pozostaną całkowicie zamknięte. Szansy na zakupienie potrzebnych produktów możemy upatrywać w mniejszych sklepikach osiedlowych i dyskontach działających na zasadzie franczyzy, takich jak Żabka czy Carrefour Express. Ich godziny otwarcia mogą być jednak znacznie krótsze niż zazwyczaj. Otwarte na klientów pozostaną również stacje benzynowe.