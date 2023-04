Jak i kiedy siać ogórki do gruntu? Najlepiej przeczekaj zimnych ogrodników [PORADNIK]

Ogórki do gruntu powinno siać się od połowy maja do połowy czerwca. Dlaczego tak późno? Warzywa te są bardzo wrażliwe na mrozy, a zatem, aby mieć pewność, że nie będzie zagrażała im niska temperatura, najlepiej przeczekać tzw. zimnych ogrodników i zimną Zośkę. To charakterystyczne dla Europy zjawisko klimatyczne, kiedy w połowie maja następuje kilkudniowe ochłodzenie. Zimni ogrodnicy to św. Pankracy (jego wspomnienie przypada 12 maja), św. Serwacy (13 maja) i św. Bonifacy (14 maja), a zimna Zośka to św. Zofia (15 maja).

Jak siać ogórki do gruntu? Jaka gleba będzie najodpowiedniejsza?

Ogórki preferują ciepłe, dobrze nasłonecznione miejsca. Muszą być odpowiednio osłonięte od wiatru. Gleba do zasiewu ogórków powinna być próchnicza i przepuszczalna. Dobrze, jeśli odczyn podłoża będzie zasadowy. Co dalej? W glebie należy zrobić dołki o głębokości 1,5-2 cm, oddalone od siebie o 10-15 cm, a następnie posadzić w nich maksymalnie po trzy nasiona (gdy już pojawią się pierwsze kiełki, trzeba będzie pozbyć się słabszych siewów). Odległość między rzędami ogórków powinna wynosić od 80 do 120 cm.

Przy uprawie ogórków gruntowych nie można zapominać o ich nawadnianiu. O podlewanie trzeba dbać zwłaszcza w okresie wegetacji oraz podczas suszy i upałów. Najlepiej podlewać rano lub wieczorem, letnią wodą. Część ogrodników nawozi ogórki, stosując mieszkanki z fosforem, potasem i azotem. Jeśli dobrze zasadzisz i zadbasz o rośliny podczas wzrostu, twoje ogórki będą owocowały już po dziewięciu tygodniach.