Zgodnie z chrześcijańską tradycją w Wielką Sobotę wierni zanoszą do kościołów koszyczki z pokarmami, aby poświęcić je, zanim trafią na świąteczny stół. Jeśli z jakiejś przyczyny nie możesz iść ze święconką do kościoła, nadal możesz poświęcić pokarmy w domu: samodzielnie, w Niedzielę Wielkanocną, tuż przed śniadaniem. Wystarczy, że wraz z domownikami odmówisz specjalną modlitwę. Jaką? Możesz skorzystać z podanego poniżej fragmentu książki pt. "Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich", t. 2, Katowice 2001. Znajdziesz tu całą treść modlitwy i odpowiednie fragmenty Pisma Świętego.

Wielkanoc 2023. Modlitwa na poświęcenie pokarmów

Na początek głowa rodziny zapala świecę umieszczoną na świątecznym stole i mówi: "Chrystus zmartwychwstał. Alleluja".



Rodzina odpowiada: "Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja".



Jeden z domowników odczytuje fragment Pisma Świętego, np.:



1 Tes 5, 16-18:

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. 'Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was'

albo:



Mt 6, 31 ab.32b-33:

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. 'Jezus powiedział do swoich uczniów: 'Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane'

Następnie głowa rodziny wzywa bliskich do modlitwy: Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków



Rodzina odpowiada: Amen.



Po posiłku głowa rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja.



Rodzina odpowiada: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Głowa rodziny: Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.



Rodzina: Amen.