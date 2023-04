Wielkanoc 2023. Życzenia od serca i urocze wierszyki dla najbliższych

Wiosna i nierozerwalnie związana z nią Wielkanoc są dla nas czasem nadziei, który staramy się spędzić z najbliższą rodziną. Jedną z corocznych tradycji wpisujących się w obchody zmartwychwstania Pana Jezusa jest uroczyste śniadanie. Wspólny posiłek stanowi okazję do złożenia sobie nawzajem życzeń. Warto również zadbać o więzi z dalszymi członkami rodziny, lub osobami mieszkającymi daleko od nas. W tym celu często wysyłamy kartki wielkanocne lub, podchodząc do tematu bardziej nowocześnie - wiadomości. Oto kilka propozycji na piękne życzenia i zabawne wierszyki nawiązujące do Wielkanocy.

Wielkanoc 2023. Wzruszające życzenia dla najbliższych

Wesołego Alleluja! Powód to do radości niebywały, albowiem Chrystus zmartwychwstał. Celebrując ten wyjątkowy czas, pragniemy złożyć wam najserdeczniejsze życzenia. Niechaj pogoda ducha nie opuszcza was przez cały rok, a Pan Bóg prowadzi was drogą wolną od problemów i wszelkich trosk.

…

Dzieląc się radością wielkich dni, pragnę złożyć ci najserdeczniejsze życzenia. By symboliczny nowy początek stał się dla ciebie przełomowy także w dosłownym tego słowa znaczeniu. Abyś otaczał się bliskimi ci osobami o czystym sercu i nigdy nie musiał mierzyć się z problemem samotności. Niech Pan Bóg błogosławi twoją ciężką pracę wykonywaną na drodze do spełnienia wszelkich marzeń.

…

Z okazji tegorocznej Wielkanocy z całego serca życzę ci domowego ciepła, miłości bliźniego i spokoju świętego. Niechaj okres ten upłynie ci w szczęściu i przyniesie piękne wspomnienia na całe życie.

Święta wielkanocne 2023. Humorystyczne rymowanki dla każdego

Nastał okres wszechobecnej radości,

Kiedy to Chrystus w naszych sercach gości,

Z tej okazji moi mili,

Życzę wam, abyśmy się nigdy nie kłócili,

Optymizmem tryskali przez cały rok,

W życiu swym poczynili ważny krok,

I gdy nadejdzie czas kolejnego oczekiwania,

Spotkali się ponownie w ramach świętowania.

…

Zdrowia, szczęścia, pomyślności,

Niechaj Pan Jezus w twoim życiu na dobre zagości,

Ufności i do ludzi miłości,

Albowiem nie jeden do serca twego prawa sobie rości,

Rodzinnych więzi podtrzymania,

Gdyż nastał właśnie czas wspólnego celebrowania.

…

W dniu Jezusa zmartwychwstania,

Życzę ci smacznego śniadania,

szczęśliwych chwil bez liku,

Udanej święconki w koszyku,

Baranka o spojrzeniu oddanym,

Jajek barwnie malowanych,

Moc uścisków i starań owocnych,

Przesyła kurczaczek wielkanocny.