Wielki Piątek. Czas skupienia, powagi i ścisłego postu. Co można jeść tego dnia, a czego nie?

Wielki Piątek w 2023 roku wypada 7 kwietnia. W tym dniu wyznawcy Kościoła katolickiego upamiętniają śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ponadto zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego chrześcijan obowiązuje post.

REKLAMA

Zobacz wideo Tarta z odzysku z sałatki jarzynowej

Wielki Piątek. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych

Zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego w Wielki Piątek obowiązuje nie tylko wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, ale też post ścisły, czyli trzy posiłki - jeden do syta, dwa lekkie. "Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14. rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia 60. roku życia. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku niezwiązani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty" - czytamy. W Wielki Piątek należy zrezygnować także z alkoholu i deserów.

Wielkanoc 2023. Tradycyjne dania wielkanocne [LISTA]

Wielkanoc 2022. Co można jeść w Wielki Piątek?

W Wielki Piątek wyznawcy Kościoła katolickiego mogą jeść:

produkty zbożowe (chleb, płatki, kasze),

nabiał (sery, jaja, mleko i jego przetwory),

ryby i owoce morza,

jarzyny, owoce, grzyby,

produkty mączne - kluski i makarony.

Prognoza pogody na Wielkanoc 2023. W kwietniu będzie niestabilnie

Czas żałoby i skupienia

Wielki Piątek jest czasem powagi, żałoby i skupienia. Wierni upamiętniają mękę Jezusa. Tego dnia w kościele nie odprawia się mszy, a Liturgię Męki Pańskiej, która kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu z ciemnicy do tak zwanego Grobu Pańskiego. Zgodnie z tradycją ołtarz w świątyniach jest bez: krzyża, świeczników i obrusów.