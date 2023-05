Najpiękniejsze życzenia to te, które kierujemy prosto z serca, stworzone przez nas samych. Jednak, gdy brakuje nam słów, sprawdzają się gotowe wierszyki, które idealnie oddadzą to, co czujemy do mamy. Wdzięczność, szacunek i miłość. Poniżej najpiękniejsze życzenia na Dzień Matki.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Dzień Matki 2023. Najpiękniejsze życzenia, które ucieszą każdą mamę

Wierszyki na Dzień Matki 2023. Najpiękniejsze życzenia od córki

Przyjmij moja kochana Mamo te oto z serca mego płynące życzenia:

Życzę Ci dużo zdrowia i szczęścia wiele,

niech się spełni każde Twe skryte marzenie!

Przyjmij Mamo te z serca mego płynące życzenia:

Wiele zdrowia, szczęścia i uśmiechu co niemiara,

niech się spełni każde Twe wielkie, skryte marzenie!

****************

Życzę Ci, droga Mamo,

stu lat życia i wiele uśmiechu.

Samych radosnych chwil,

milion pięknych lat bez złości,

oraz wiecznej pomyślności!

A także wiele radości,

i najmniej jakiejkolwiek złości!

***************

Najdroższa moja Mamo!

Zawsze ciepła, oddana i troskliwa,

zawsze pędząca z pomocą,

żyj nam w szczęściu oraz zdrowiu.

Sto lat kochanej Mamie życzy jej córka!

Najpiękniejsze wierszowane życzenia na dzień matki. Ucieszą każdą mamę

***************

Wierszyki na Dzień Matki 2023. Najpiękniejsze życzenia od syna

Dziękuję Ci za to wszystko, czym Twoja dobroć jest na Ziemi.

Jesteś dla mnie niezastąpiona i nikt tego nie zmieni,

Jeden dzień najpiękniejszy w mym sercu znaleźć się musi:

dla jednych jest to Dzień Matki, a dla mnie Dzień Mamusi.

***************

Mamo! Jesteś dla mnie bombowa,

nawet gdy Cię boli głowa.

Dostaniesz dziś buziaka od swojego dużego dzieciaka!

Najlepsze życzenia na Dzień Matki!

***************