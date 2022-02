Pani Urszula ma "oddać w użytkowanie" samochód dla wojska. "Obawiam się, że już nie wróci jednym kawałku"

- I gdzie oni będą nim jeździć - na granicę? A może za granicę? - pyta pani Urszula. I dodaje "obawiam się, że jak go oddam, to już nie wróci do mnie w jednym kawałku".

Białostoczanka ma oddać samochód 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

W piśmie, które otrzymała pani Urszula czytamy: "na wniosek Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Białymstoku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie przeznaczenia samochodu osobowego Toyota RAV4 o nr rej. (...) do oddania w używanie na rzecz I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku w ramach świadczeń rzeczowych planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny przez okres do czasu uzyskania potrzeby użytkowania - etatowe świadczenia rzeczowe". - To jest dość przytłaczające, że państwo może w każdym momencie zabrać sobie, ot tak, twoją własność - oceniła pani Urszula.

Onet skontaktował się w tej sprawie z oficerem prasowym 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej kpt. Łukasz Wilczewski, który wyjaśnił, że są to "standardowe działania i aktualizacja danych podejmowane przez administrację wojskową". Z kolei Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało, że zarówno podmioty gospodarcze, instytucje, jak i osoby fizyczne mają obowiązek świadczeń na rzecz obrony kraju. MON poinformowało, że w praktyce samochody, nie są zabierane właścicielom, jednak zgodnie z przepisami również w czasie pokoju państwo może je przejąć na okres do siedmiu dni. Portal próbował dowiedzieć się jakimi kryteriami kierują się instytucje wybierając pojazdy do przejęcia, jednak MON, WKU i urząd miasta, zasłaniały się tajemnicą państwową.

Każdy obywatel ma obowiązek przekazać swoje ruchomości i nieruchomości w celu obrony państwa

W rozporządzeniu Rady Ministrów na 2022 rok określono "niezbędne świadczenia rzeczowe na rzecz obrony państwa" na:

400 budynków,

716 samochodów,

140 przyczep,

35 maszyn z niezbędnym wyposażeniem.

Zgodnie z art. 85. Konstytucji RP, każdy obywatel ma obowiązek bronić swojej ojczyzny. W tym udostępniać swoje nieruchomości i ruchomości w czasie ćwiczeń, mobilizacji, wojny, czy zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji ich skutków.

Na urzędy i instytucje państwowe oraz przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, a także osoby fizyczne może być nałożony obowiązek świadczeń rzeczowych, polegających na oddaniu do używania posiadanych nieruchomości i rzeczy ruchomych na cele przygotowania obrony Państwa

- czytamy w Art. 208. o obowiązku świadczeń rzeczowych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

