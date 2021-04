11. rocznica katastrofy smoleńskiej. Obchody w ścisłym reżimie sanitarnym. Oto program uroczystości

Do katastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku doszło 10 kwietnia 2010 roku o godzinie 8.41 czasu środkowoeuropejskiego. Na pokładzie samolotu znajdował się prezydent RP Lech Kaczyński, pierwsza dama Maria Kaczyńska, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, 18 parlamentarzystów, dowódcy wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni, przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące. Delegacja leciała na uroczystości obchodów 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginęli wszyscy pasażerowie oraz załoga samolotu.

Katastrofa smoleńska. Zginęły wszystkie osoby obecne na pokładzie Tupolewa

Tragedia smoleńska to druga pod względem liczby ofiar katastrofa w historii polskiego lotnictwa, a zarazem największa katastrofa w dziejach polskich Sił Powietrznych. Wszystkie osoby, które znajdowały się na pokładzie Tu-154, zginęły (96 osób).

Piloci, mimo fatalnych warunków pogodowych, usiłowali wylądować na lotnisku Smoleńsk-Siewiernyj. Z powodu gęstej mgły widzialność była zmniejszona do ok. 500 metrów. Przy próbie lądowania samolot uderzył w drzewa, a następnie w ziemię.

Czarnek o Smoleńsku w podręcznikach. "Trzeba to rzetelnie przedstawić"

Oficjalne dochodzenia nie wykazały żadnych nieprawidłowości ani usterek technicznych. Na przestrzeni lat katastrofa stała się szeroko poruszanym w debacie publicznej tematem dyskusji w kwestii przyczyn czy przebiegu wypadku. Pojawiły się również rozmaite teorie spiskowe, jednak żadna z nich nie znalazła swojego potwierdzenia podczas dochodzeń.

11. rocznica katastrofy smoleńskiej. Obchody

Przed świętami wielkanocnymi w całej Polsce wprowadzono lockdown, a następnie przedłużono go co najmniej do 18 kwietnia. Mimo to, w dzień 11. rocznicy katastrofy smoleńskiej odbędą się obchody upamiętniające tragiczny wypadek. Jak zapewniał szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, odbędą się one w ścisłym reżimie sanitarnym.

- W Warszawie odbędzie się poranna msza, potem nastąpi złożenie kwiatów na grobach osób, które zginęły w katastrofie. Wieczorem na Starym Mieście, jak co miesiąc, będzie miała miejsce msza w intencji ofiar tej dramatycznej katastrofy - mówił szef KPRM w TVP1.

Przed rocznicą Smoleńska Macierewicz zapowiada "filmową wersję" raportu

O godzinie 8 odbędzie się msza w kościele seminaryjnym znajdującym się na Krakowskim Przedmieściu, a następnie zostaną złożone kwiaty pod pomnikiem smoleńskim oraz na grobach ofiar. Msza na zakończenie obchodów w Archikatedrze Warszawskiej na Starym Mieście rozpocznie się o godzinie 19.

Zgodnie z zapewnieniami ministra Dworczyka, wszystko ma odbyć się "w ścisłym reżimie sanitarnym". Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości potwierdziła w WP słowa ministra Dworczyka, dodając, że delegacja uczestnicząca w obchodach będzie w pomniejszonym składzie.

Pełny program oficjalnych uroczystości w Warszawie wygląda następująco:

7:30 - Marszałek Sejmu i prezydium izby złożą kwiaty pod tablicą upamiętniającą posłów i senatorów, śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i śp. marszałka Macieja Płażyńskiego

8:00 - Msza święta w intencji ofiar katastrofy w kościele seminaryjnym pw. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca na Krakowskim Przedmieściu

8:30 - Marszałek Senatu oraz członkowie prezydium izby złożą kwiaty pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej na Powązkach

8:40 - Przedstawiciele miasta stołecznego Warszawy złożą kwiaty pod pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej na Powązkach

8:50 - Prezydent Andrzej Duda złożeny wieniec przed sarkofagiem śp. Marii i Lecha Kaczyńskich w krypcie na Wawelu

9:00 - Uroczystości na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego, przedstawicieli rządu i Sejmu

9:15 - Marszałek Senatu złoży kwiaty pod tablicą upamiętniającą posłów i senatorów, śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego i śp. marszałka Macieja Płażyńskiego

14:00 - Prezydent złoży wieniec przed pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej i pomnikiem śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego na pl. Piłsudskiego

19:00 - Msza Święta w intencji ofiar katastrofy w Archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście

Organizatorem większości uroczystości jest resort obrony narodowej. Z tej okazji na budynku Dowództwa Garnizonu Warszawa zostały umieszczone portrety ofiar.

Czytaj więcej: Rocznica katastrofy smoleńskiej. "Delegacja będzie w okrojonym składzie"

Strajk Przedsiębiorców chce zablokować plac Piłsudskiego: "Narodowa blokada schodów Jarosława"

Na 10 kwietnia planowane są także protesty. Warszawski ratusz zarejestrował na ten dzień osiem demonstracji. Onet ustalił, że sześć z nich organizowana jest przez osoby związane ze Strajkiem Przedsiębiorców pod hasłem "Narodowa blokada schodów Jarosława". Co do dwóch kolejnych nie ma natomiast jasności.

- Mamy trzy cele. Po pierwsze: spowodować, żeby Jarosław Kaczyński w ogóle nie przyjechał na plac Piłsudskiego. Staniemy w poprzek drogi, podczas legalnej demonstracji, blokując z każdej strony wjazd na plac. Musiałby przejechać po nas. Bo nikt nie może legalnie, bez użycia nieuzasadnionej przemocy, usunąć nas z miejsca zarejestrowanego zgromadzenia - powiedział portalowi Paweł Tanajno, jeden z liderów Strajku Przedsiębiorców.

Rocznica katastrofy smoleńskiej. Przedsiębiorcy idą na zwarcie z Kaczyńskim